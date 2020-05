Kiderült, hány koronavírusos beteget szűrtek ki a magánklinikák

Május 4-én hivatalosan is újraindult az egészségügy, másfél hónapos szünet után - ami alatt csak a sürgős és azonnali ellátások voltak engedélyezettek - több fontos területen újraindult az ellátás. Az új eljárásrend értelmében azonban bizonyos vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz negatív COVID19-teszt bemutatása szükséges. Ennek apropóján a Pénzcentrum megkeresett nyolc privát szolgáltatót és megkérdezte, nőtt-e az érdeklődés a magán szektorban a tesztek iránt, valamint hogy mely tesztet keresik inkább a páciensek, a szerológiai vagy a PCR-vizsgálatot? Arra is rákérdeztek, a magánklinikákon végzett tesztek hány százaléka mutatott pozitív eredményt.

Május első heteiben, másfél hónap után szépen-lassan újraindul az egészségügyi ellátás Magyarországon. Március 16-a óta ugyanis országszerte szüneteltették a kórházak a halasztható műtéteket és vizsgálatokat a koronavírus-fertőzés miatt, csak a sürgősségi beavatkozásokat végezték el. Ez most megváltozik.

A Pénzcentrum kíváncsi volt, a magán egészségügyi szolgáltatók hogyan készülnek a nyitásra, nőtt-e az igény a tesztelésre, hiszen az állami szektorban is bizonyos beavatkozások, vizsgálatok elvégzését negatív COVID19-teszt bemutatása esetén végzik csak el. Arra is rákérdeztek, a privát szolgáltatók mit tapasztalnak, melyik tesztet keresik inkább a páciensek, a szerológiai- vagy a PCR-vizsgálatot, és hogy az általuk végzett tesztek hány százaléka adott pozitív eredményt.

Nyolc privát szolgáltatót kerestek meg. A Kelen kórház elárulta, PCR-vizsgálat során eddig nem volt pozitív eset, a gyorsteszteknél pedig a pozitivitás aránya 5,1%. Az intézményben újraindulnak a műtétek is, melyek elvégzése előtt a páciensektől negatív PCR-teszt bemutatását kérik.

A Swiss Clinicnél a héten indult el a PCR-vizsgálat, eddig egyébként a pozitív tesztek aránya 2% alatti az összes teszthez képest.

Az Emineónál kb. 200 tesztet végeznek naponta, az eddig kb. 5000 elvégzett vizsgálatok kb. 3%-a volt pozitív május elejéig. A magánkórház szerint a szűrések száma tovább fog növekedni az egynapos sebészet újraindítása végett.

A Rózsakert Medical Centerben eddig 450 embert teszteltek, volt olyan, akinél csak PCR vizsgálat történt, és volt, akinél PCR-tesztet és később szerológiai tesztet is végeztek. Az RMC-nél az elvégzett 198 PCR vizsgálat közül egy lett pozitív. 310 esetben vizsgálták a páciens IgM és IgG értékét. 13 esetben csak az IgG lett pozitív, ez azt jelenti, a beteg átvészelte a fertőzést, azonban arról, hogy ez esetben a beteg fertőzhet-e még, jelenleg is vita folyik az orvosok között. 9 esetben az IgM lett pozitív, ami azt jelenti, a páciensnél valószínűsíthető az aktuális koronavírus fertőzés. 4 esteben az igG és az igM is pozitív eredményt mutatott, ami arra utal, hogy a páciensnél jelen a teszt elvégzésének pillanatában is valószínűsíthető a koronavírus fertőzés.

Az Affidea-csoport három helyszínen - az Affidea Bank Center Egészségközpontban, az Árkád Egészségközpontban és a Mammut Egészségközpontban - naponta 220-240 ellenanyag-tesztet végez, vénás vérből. Elmondták, az összes levett vérmintát a labor fagyasztva tárolja, méghozzá azért, hogy utólag is elvégezhetőek legyenek bizonyos vizsgálatok.

A Dr. Rose Magánkórház csak akkor kezdte el a szélesebb körű tesztelést, amikor már rendelkezésére állt a vírus kimutatására alkalmas PCR-vizsgálat és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal által is jóváhagyott gyorsteszt a fertőzésen átesettség vizsgálatára.

Azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a saját pácienseink jelentkeznek koronavírus szűrővizsgálatra, az állami egészségügyhöz forduló betegek részéről nem érzékelünk megnövekedett igényt

- mondta Dr. Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója.

Magyarországon is működik már autós Tesztállomás, ahol gyakorlatilag minimális érintkezés történik a mintavételező személyzet és a páciensek között. PCR-tesztet végeznek, azért esett erre a választás, mert 98%-os pontosságú eredményt ad - mondta Pfeilmayer Dávid, a DriveCell Systems vezérigazgatója, hozzáéve, az elmúlt napokban megnövekedett a forgalom, megnőtt az igény a PCR-teszt iránt.

