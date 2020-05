Melinda Gates: kettes alát kap Trump a koronavírus elleni védekezésre

D-, vagyis kettes alá osztályzatot adott Melinda Gates, Bill Gates felesége és a Bill & Melinda Gates alapítvány társelnöke a Trump-kormánynak a koronavírus-kezelésére egy Politicónak adott interjúban.

„Nemzeti szintű vezetésre van szükségünk. Vannak kormányzóink, akik intézkednek, szerencsére, de 50 házi készítésű, állami megoldásunk van egy átfogó, országos válasz helyett” – kritizálta az intézkedéseket Melinda Gates.

Hozzátette: Németország kiválóan intézkedett eddig, hiszen először tesztelték az egészségügyi dolgozókat, majd a legsérülékenyebbeket, majd figyelték a kontaktusokat.

„Ha ezt csináltuk volna, már gondolkodhatnánk azon, hogy lassan-lassan újranyitjuk a társadalmat egészséges, biztonságos módon, de nincs a részünkről koordinált erőfeszítés” – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy a cégeknek a gyermekek ellátására is kell gondolniuk, mielőtt újranyitnak, hiszen a legtöbb szülő most teljes időben látja el az iskolák bezártával otthon ragadt gyermekét.

Melinda és Bill Gates alapítványa eddig 250 millió dollárt szánt a koronavírus elleni küzdelemre, a pénzt tesztelésre, kontaktellenőrzésre és vakcinafejlesztésre szánták.

Az Egyesült Államokban diagnosztizálták eddig messze a legtöbb fertőzöttet: 1,26 millió ember kapta el a koronavírust és 75 670-an haltak meg a járvány következtében a John Hopkins egyetem adatai szerint.

(MarketWatch)

Címlapkép: Getty Images