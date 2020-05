Tisztázzuk: most akkor jól vagy rosszul áll Magyarország a koronavírus elleni harcban?

A Magyarországot is magában foglaló Kelet-Közép-Európa legtöbb országa nemzetközi összehasonlításban a legsikeresebb országok közé sorolható, ami a járványügyi helyzetet illeti. A gyors fellépés miatt korábban érhet véget az első hullám, mint a szintén szigorú, de lassabb nyugati és déli államokban, de ezen a téren megelőztük a sokak szerint hivatkozási alapnak tekinthető svédeket is, akik amellett, hogy magas halálozási mutatókkal élnek együtt, nem biztos, hogy megússzák a második hullámot, és a járvány lefutása sem olyan gyors, mint azt várni lehetett. A régión belül Lengyelország és Románia kivétel: náluk messze még a járvány vége, az osztrák és a cseh siker viszont kisebbfajta csodának tekinthető - de csak amíg nem vetünk egy pillantást a tesztelések számára. Magyarország jól áll a koronavírussal szemben, de a régión belül nem tartozunk a sikeres országok közé, a halálozási és tesztelési arányszámok nálunk a legrosszabbak.

Európában a koronavírus-járvány nagyon eltérő képet mutat az egyes országok között. A déli és nyugati országokban, azokon belül is a legnagyobbakban a járvány gyorsan terjedt, összességében átlagban több mint 100 ezer embert fertőzött meg, és a napi esetszámok a nagy nyugat- és dél-európai országokban 5-6 ezer környékén voltak – sok országban még mindig 1000 fölött vannak.

Ezzel szemben a mi régiónk – ahogy azt gyakran megírjuk – országai a legkevésbé fertőzött országokok között vannak, és úgy néz ki, hogy Kelet-Közép-Európában a járvány nemzetközi összehasonlításban nagyon kevés embert betegített meg, és a halálos áldozatok száma is messze elmarad a nyugati országoktól.

Az okok leginkább a gyors intézkedésben keresendőek – a régiós országok az esetszámok viszonyában sokkal korábban rendeltek el határzárat, iskolabezárásokat, egyes országok (például Szlovákia) már a járvány elején kötelező maszkhasználatot írt elő, és a kijárási korlátozásokat is az esetszámokhoz képest sokkal korábban rendelték el:

Alighanem a gyors és szigorú fellépésnek volt betudható, hogy a régiónk – bár elkiabálni nem szabad – úgy néz ki, a régió az első hullámon hamarosan túl van, ideiglenesen legyőzte a koronavírust. A járvány természetéből adódik, hogy minden egyes nappal, amennyit az intézkedésekkel várunk, rontja az esélyeinket, hogy valóban visszaszorítható legyen a járvány. Így például Olaszország hiába volt szigorúbb az intézkedések terén, mint a régiós átlag, a járvány csak lassan, fokozatosan szorul vissza, mert későn léptek,

így tehát kijelenthető, hogy sikeres stratégia volt a szigor mellett a gyorsaság is, az állampolgárok mozgásának azonnali korlátozása.

A kelet-közép-európai térség országai amellett, hogy az esetszámokat tekintve korábban korlátozták a mozgást, időben és arányaiban is hamarabb térhetnek vissza a normális kerékvágásba. Olaszországban is enyhítettek az intézkedéseken, de ott a napi új esetszámok még mindig 1000 fölött vannak, így az újraterjedés veszélye is nagyobb. A régiónkban ez kisebb, hiszen az esetszámok itt sokkal alacsonyabbak.

Elmondhatjuk, hogy járványügyi szempontból rövid távon a kelet-közép-európai modell a svéd modellnél is sikeresebb volt, hiszen Svédországban sokkal több haláleset mellett tovább fog tartani a járvány, mint a mi régiónkban. Gazdasági oldalról nézve azt valószínűsítjük, hogy a recesszió várhatóan nem lesz olyan mély, mint a mi régiónkban, de a svéd gazdaság is jelentős visszaesést mutat majd. Ha viszont a svéd-modell kapcsán olyan sokat hangoztatott állampolgári tudatossággal számolunk, akkor a modell elveszíti a lényegét, mert a társadalom önkorlátozásával nem alakul ki a nyájimmunitást.

Korai még elkiabálni, de ha jön egy esetleges második hullám, akkor egyelőre úgy néz ki, hogy a régiónkban alkalmazott modell – a vírus megjelenésekor történő azonnali és szigorú lezárás – sikeresnek tekinthető, és akár két hónapon belül megállítható a terjedés.

Hasonlót láttunk Kínában is, ahol az első hullámot nagyon magas tetőzési szintről sikerült visszaszorítani, és a gazdaság már majdnem teljesen visszatért a normális kerékvágásba – igaz, a külföldről történő visszafertőzések esélye nagy, mint ahogy azt látjuk. Az alábbiakban nézzük meg, miért nevezhető a régiónk annyira sikeresnek, és igaz-e ez minden országra.

A régiós országok közül sem győzött még mindenki

Eddigiekben általánosságban beszéltünk a régiós országokról, most nézzük meg őket konkrétan. Előbb vessünk egy pillantást a tetőzéskor magasabb esetszámot mutató országokra.

Mint az látható, Ausztria azon rendkívül sikeres országok nagyon szűk köréhez tartozik, akik magas és gyors felfutás után tudtak nagyon gyors lefutást elérni, így ma már a régiós átlag alatt van a napi új esetek száma. Március végén még nagy volt az esély rá, hogy az osztrákok az olaszok sorsára jutnak, de a hatóságok példás gyorsasággal tudtak fordítani a járványgörbén. Itt érdemes kiemelni valamit: Ausztria erőteljesen felpörgette a tesztelési kapacitásokat, így a kiugróan meredek járványgörbe részben ennek is betudható – hiszen több esetet tártak fel.

A tesztelések számának növelése tehát kettős hatású: egyrészt a feltárt eset növeli az igazolt esetek számát, de egyben segíti a járvány elleni védekezést is, tehát a görbét hirtelen negatív meredekségűvé alakítja.

Erre tökéletes példa Ausztria, és majd Csehország is, amelyik a következő ábrán szerepel. Alighanem ha mi is olyan mértékben teszteltünk volna, mint a csehek, akkor a mi járványgörbénk is hasonló alakú lenne, csak sokkal alacsonyabb meredekséggel mindkét oldalon. A fenti ábráról érdemes kiemelni még Romániát és Lengyelországot – náluk sikerült ellaposítani a járványgörbét, de a csúcshoz képest nem látunk érdemi csökkenést, a 300 körüli napi esetszámok még mindig magasak. Jelenleg a régión belül ők vannak a legkevésbé jó helyzetben. Most vessünk egy pillantást a további országokra:

A fenti ábrán elsősorban Csehországról érdemes szólni, ők ugyanis szintén elértek egy viszonylag magas szintre a napi esetszámoknál, majd Ausztriához hasonlóan meredeken zuhanni kezdett az új fertőzések száma. Itt is a tesztelések kiugró arányát érdemes megemlíteni, amely a cseheknél is együtt járhatott egy igazolt esetszámot növelő hatással, később pedig a sikeres nyomon követés miatt a tesztek már a görbe meredekségét segítették elő.

Mint az látszik, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország már szinte túl van az első hullámon, az új esetek számának átlaga erősen közelít a nullához. A mi görbénk alakulása a vizsgált országok közül a legkedvezőtlenebb, de az elmúlt napok alacsony esetszámai a következőkben már látszódni fognak nálunk is – és az előzőekben vizsgált régiós országcsoporthoz képest sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk.

Összességében Magyarország a régión belül a középmezőnybe tartozik: nem olyan kedvező a helyzet, mint Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban – és immár Ausztriában, de messze jobban állunk, mint a románok, a lengyelek és a szerbek.

Ezek az új esetszámok voltak, a teljes megbetegedések görbéjén még szemléletesebben látszik, hogy Ausztria milyen sikeresen fogta meg a járványt, míg Lengyelország és Románia egyelőre nincsenek túl az első hullámon sem, és hamarosan több összmegbetegedést regisztrálnak majd, mint Ausztriában.

Az alábbi ábra a régión belül a kisebb esetszámú országokat, benne Magyarországot mutatja. Ez is mutatja, hogy a lengyeleknél és a románoknál sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, de a járványgörbénk egyelőre nem olyan lapos, mint a lengyelek és csehek kivételével a többi régiós országnak. Az utóbbi napok csökkenő tendenciája viszont biztató, és ha kitart, akkor hamarosan a magyar járványgörbe is „kilapulhat”.

Hogy állnak a régióban a tesztelésekkel?

Az osztrák és a cseh példa láttán már említettük, hogy mindkét országban rendkívül magas volt a tesztek száma, és ez igaz lakosságarányosan is:

Tisztán látszik, hogy a régión belül a legsikeresebb országok egyaránt magas tesztelésszámot mutatnak, ezalól csak Horvátország a kivétel. A legrosszabb járványügyi helyzetben levő románok és lengyelek a teszteket illetően is a sereghajtók között vannak, és szomorú, hogy Magyarország az utolsó.

Ennek fényében már érthető, miért lehet nálunk olyan magas a feltáratlan esetek száma – legalábbis a kiemelkedően magas halálozási rátából erre következtethetünk.

Mindent összevetve tehát tág nemzetközi összehasonlításban Magyarország a sikeres országok között van,

a régión belül viszont a legmagasabb halálozási ráta, a legalacsonyabb tesztelési szám, a még lapos új esetek görbéje és a még pozitív meredekségű összmegbetegedések görbéje miatt kevésbé sikeres országokhoz tartozunk.

Mindemellett a lemaradásunk az éllovasokkal szemben nem olyan nagy, mint amennyivel a lengyelek és a románok rosszabbul állnak nálunk, és tág nemzetközi szinten mi is egyértelműen a legsikeresebbek vagyunk. Ráadásul az elmúlt hetekben önmagunkhoz képest sokat tesztelünk, és már az új eseteknél is javulást látunk – ha ez kitart, akkor egy-két hét késéssel mi is csatlakozunk azon régiós országokhoz, amelyek már szinte teljes bizonyossággal hamarosan túl vannak a járvány első hullámán. Lengyelország és Románia kilóg az egyébként jó helyzetű régióból, náluk még – úgy tűnik - messze van a járvány vége.

Címlapkép: Getty Images