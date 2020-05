Zöld beruházásokkal küzdene az EU a koronavírus-válság ellen

A koronavírus-járvány miatt az Európai Bizottságnak át kell rendeznie az európai zöld megállapodás prioritásait, előre hozva az épületfelújítási programot és más munkahely-teremtő kezdeményezéseket, miközben az is nyilvánvaló, hogy az eredetileg tervezettnél több közpénzt kell majd fordítani a zöld átállásra – közölte Diederik Samsom, az új, fenntartható gazdasági modellért felelős bizottsági ügyvezető alelnök, Frans Timmermans közvetlen munkatársa a Bruxinfo tudósítása szerint.

Az Európai Bizottságnak meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés katalizátora lehet Európában a példátlanul súlyos gazdasági válságból való kilábalásnak, és ebben nagy szerep jut majd az európai zöld megállapodásnak. De, ha a von der Leyen féle Bizottság által kigondolt formula továbbra is érvényes, a koronavírus-járvány által okozott gazdasági károk miatt valószínűleg újra kell gondolni a paramétereit – állapította meg az Európai Politikai Központ (EPC) által rendezett videóbeszélgetésen az Európai Bizottság témával foglalkozó egyik legmagasabb rangú tisztviselője.

Olyan területre tévedünk, ahol sohasem jártunk azelőtt. A koronavírus-járványt recesszió, óriásira dagadó adósságok és deficitek és tömeges munkanélküliség kíséri. Mondjuk ki őszintén, senki sem tudja pontosan, hogyan tudunk kimászni a kátyúból

– vélekedett Diederik Samsom, aki az európai zöld megállapodásért felelős bizottsági ügyvezető alelnök, Frans Timmermans kabinetfőnöke.

A Bizottságnak először is újra kell gondolnia a zöld megállapodásban előirányzott intézkedések sorrendiségét, előrehozva azokat az elemeket – például a nagyszabású épületfelújítási programot -, amelyek nagy számú új munkahelyet képesek teremteni – mutatott rá Frans Timmermans kabinetfőnöke. Emlékezetes, hogy a Bizottság az eredeti célt megduplázva 200 millió épület ipari méretekben történő szigetelését javasolta, ami jelentős számú munkahelyet teremthet és csökkentheti a háztartások rezsiköltségeit.

Egy másik terület, ahol a Bizottság szerint rá kellene lépni a gázpedálra, az energiarendszerek átalakítása és azon belül is a hidrogén-előállítás, -szállítás és felhasználás előmozdítása. A közlekedési projektek megvalósítása is időben előre jöhet, az európai autóipar talpra állításával foglalkozó tervvel kombinálva. De, ahogy más ágazatokban is, a Bizottság a jövő technológiáiba való beruházások felgyorsítását fogja javasolni, mint amilyen az elektromos buszok és az elektromos töltőállomások gyorsított ütemű üzembe helyezése, illetve kiépítése.

Kérdésre válaszolva az ügyvezető alelnök kabinetfőnöke úgy vélte, hogy a 2030-as kibocsátási értékeket felülvizsgáló „éghajlattörvényt” megalapozó hatástanulmányon javában folyik a munka, és az előzetes menetrend betartásával szeptemberben mutatja be a Bizottság. Ismert, hogy Brüsszel a számítások alapján a jelenleg érvényes 40%-os kibocsátás-csökkentési cél 50-55 százalékra való felemelését javasolhatja majd.

Címlapkép: Getty Images