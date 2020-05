Csúcson a járvány az USA-ban, de nincs határozott csökkenés

Az Egyesült Államokban egyetlen nap alatt újabb több mint 1600 halálos áldozata volt a koronavírus-járványnak - jelentette a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház pénteken éjjel.

A Johns Hopkins adatai szerint csütörtök estétől péntek estig 1635 amerikai hunyt el az új típusú koronavírus okozta Covid-19 nevű, tüdőgyulladásos betegségben, s ezzel a járvány amerikai halálos áldozatainak száma meghaladja a 77 ezret.

Szintén csütörtök estétől péntek estig több mint 29 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, s jelenleg több mint 1 millió 280 ezer a regisztrált fertőzöttek száma. Csaknem 200 ezer embert nyilvánítottak gyógyultnak.

Több egészségügyi szakember nyilatkozata szerint a járvány az Egyesült Államokban elérte a csúcspontját, de nem mutat erőteljes csökkenést.

Több kórházban többféle gyógymóddal és gyógyszerrel - köztük a hidroxi-klorokinnal - kísérleteznek. Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) a múlt héten gyorsított eljárással jóváhagyta a Gilead Sciences nevű kaliforniai laboratórium remdesivir nevű szerének kísérleti gyógyászati alkalmazását is.

A Fehér Ház szóvivője, Kayleigh McEnany pénteken bejelentette, hogy az eddigi kormányzati munkacsoport egyik tagja, Deborah Birx doktornő irányítja majd, hogy melyik kórház hány adag remdesivirt kap. A készítmény szétosztását a szövetségi kormányzat meg is kezdte.

A Gilead másfélmillió ampullát ajánlott fel belőle, ez a szakemberek szerint mintegy 140 ezer Covid-19-es beteg kezelésére elegendő. Közben több tagállamban felgyorsították a vírusteszteléseket is. Pénteken az FDA engedélyezte az első, nyálmintából otthon is elvégezhető vírustesztek alkalmazását. A tesztet a New Jerseyben lévő Rutgers Egyetem és két laboratórium közösen fejlesztette ki.

Mindezzel együtt is az amerikai tagállamok többségében a gazdaság és a mindennapi élet fokozatos újraindítására készülnek, vagy már meg is kezdték ezt.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója pénteken megrendelte a több mint 20 millió kaliforniai szavazó számára a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat, vagyis a nyugati parti államban arra készülnek, hogy a novemberi választásokon csakis levélben lehet majd voksolni. A republikánus politikusok ellenzik a választásnak ezt a formáját, mert szerintük lehetőséget teremt a csalásra.

Címlapkép: Getty Images