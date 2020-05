Magyar cégek, figyelem! Megérkeztek a lehetőségek a koronavírus-válság túléléséhez

Magyarországon is bizonytalanná vált az üzleti helyzet a koronavírus válság miatt. Egy ilyen helyzetben tudjuk, mire van szüksége a cégeknek, a vállalatvezetésnek, a tulajdonosoknak: információra a döntéshozatalhoz és azonnali cölöpökre a finanszírozásban. Ezekkel felvértezve ugyanis átvészelhetik az átmeneti, nehéz időszakot. A Portfolio és a Hiventures több állomásos sorozatot indít annak érdekében, hogy a hazai vállalkozások személyre szabottan jussanak hozzá a túléléshez, fejlődéshez, szintlépéshez, terjeszkedéshez, esetleg átstrukturáláshoz szükséges eszközökhöz. Tudjuk ugyanis, hogy a hazai kis- és középvállalati cégvilág mennyire színes, ezért az igények is különbözőek. A sorozat első állomása most csütörtökön lesz, az online konferencia szakmai programja pedig már elérhető az esemény oldalán.