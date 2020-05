Amivel senki nem számol: a koronavírus második hulláma megroppantja az autóipart?

Az elmúlt hetekben egyre többen figyelmeztetnek a koronavírus második hullámára, amely azért érdekes, mert az autóiparban bár számos kedvezőtlen előrejelzés megjelent a jövőre vonatkozóan, ezzel a forgatókönyel szinte senki nem számol. A járvány kiújulására a rendelkezésre álló információk és tapasztalatok alapján már hatékonyabban, célzott intézkedésekkel reagálhatnak a világ kormányai, amelyek nagyobb mértékben biztosíthatják, hogy az élet a megszokott mederben folyjon. Alábbi véleménycikkünkben arra kerestük a választ, mi várható akkor az iparágban, hogyha egy erőteljes második hullám miatt visszaépülnek a korlátozások, újból drámain visszaesik az autók iránti kereslet.

Mint oly sokan, én is kiemelten figyelem a koronavírussal kapcsolatos híráramlást, egyrészt nyilván azért, mert a munkámhoz szorosan hozzátartozik, másrészt pedig azért, mert az elérhető információkat szűrve és szintetizálva igyekszem a saját véleményemet és várakozásaimat is kialakítani a jövővel kapcsolatban.

Bár még az első hullámon sem vagyunk túl, az utóbbi időben a figyelmem középpontjában a koronavírus második hullámával kapcsolatos hírek kerültek azt követően, hogy Kína bejelentette, a koronavírus-járvány megfékezésében mutatott kezdeti sikerek után kitörhet a koronavírus-járvány következő hulláma, ezért drasztikus lépésekkel reagálnak a fertőzések megjelenésére, például úgy, hogy egy 10 milliós városban szigorítottak a korlátozásokon.

Ezt követően sorra érkeztek azok a figyelmeztetések, amelyek a koronavírus várható második hullámára igyekeztek felhívni a közvélemény figyelmét:

A belga újraindítási stratégiát tervező szakértői csoport vezetője, Erika Vlieghe kijelentette, a járvány új hulláma nem ősszel, hanem már idén nyáron jöhet, ezért óva intett mindenkit attól, hogy túlságosan belevesse magát a társas érintkezés sűrűjébe.

kijelentette, a járvány új hulláma nem ősszel, hanem már idén nyáron jöhet, ezért óva intett mindenkit attól, hogy túlságosan belevesse magát a társas érintkezés sűrűjébe. Dr. Maria Van Kerkhove, a WHO koronavírus-járványügyi vezetője arról beszélt, hogy reális egy második hullám kialakulása, ezért óvatosságra intette azokat az országokat, melyek a korlátozások lazítását fontolgatják.

Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem fertőző betegségeket kutató központjának igazgatója szerinte a járvány az Egyesült Államok lakosságának 60-70%-át fertőzi majd meg, mielőtt lelassul. Kijelentette, az ország még nagyon messze van a nyájimmunitás elérésétől, és egyben három lehetséges forgatókönyvet vetített előre: (1) a járvány lassulni fog nyáron, de ősszel és télen újra nagy erővel tér vissza, (2) különböző helyeken és időben hullámzások lesznek a járványban, (3) vagy a járvány végig lassan terjed, és akár 18 hónapig is tarthat.

szerinte a járvány az Egyesült Államok lakosságának 60-70%-át fertőzi majd meg, mielőtt lelassul. Kijelentette, az ország még nagyon messze van a nyájimmunitás elérésétől, és egyben három lehetséges forgatókönyvet vetített előre: (1) a járvány lassulni fog nyáron, de ősszel és télen újra nagy erővel tér vissza, (2) különböző helyeken és időben hullámzások lesznek a járványban, (3) vagy a járvány végig lassan terjed, és akár 18 hónapig is tarthat. A Nyugat-Balkánon járványügyi szakértők figyelmeztettek arra, ha a nyáron egy időre el is tűnik az új típusú koronavírus, ősszel mindenképpen visszatér, és a második hullám erőteljesebb lehet, mint az első.

Lothar Wieler, a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) elnöke szerint az a tény, hogy Németországban a reprodukciós ráta csökken, nem a járvány végét jelzi, végének kezdetét jelenti, hanem csak az első hullám enyhülését. A legtöbb szakértő szerint formálódik majd egy második hullám, és sok szakember egy harmadik hullámmal is számol - húzta alá az RKI vezetője, aki rámutatott arra is, hogy védőoltás hiányában egy járvány akkor ér véget, ha a népesség 60-70 százaléka átesik a fertőzésen.

szerint az a tény, hogy Németországban a reprodukciós ráta csökken, nem a járvány végét jelzi, végének kezdetét jelenti, hanem csak az első hullám enyhülését. A legtöbb szakértő szerint formálódik majd egy második hullám, és sok szakember egy harmadik hullámmal is számol - húzta alá az RKI vezetője, aki rámutatott arra is, hogy védőoltás hiányában egy járvány akkor ér véget, ha a népesség 60-70 százaléka átesik a fertőzésen. Magyarországon Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beszélt arról, hogy a nyáron két nyugodt hónapra számít. Ugyanakkor hozzátette, ősszel lehet a járványnak egy második hulláma, amely semmiképp nem lepheti majd meg az országot.

Bár sokan figyelmeztetnek a második hullámra, alig számolnak vele

A fenti nyilatkozatok alapján úgy tűnik, nem az a kérdés, hogy lesz-e a koronavírusnak második hulláma, hanem az, hogy pontosan mikor, milyen intenzitással és arra hogyan, mennyire szigorú korlátozó intézkedésekkel reagálnak majd a világ kormányai.

Németországban például a szövetségi kormány megállapodott a tagállamokkal a fokozatos újraindulásról, ennek értelmében az államok saját hatáskörben dönthetnek például az egyetemek, éttermek és mozik kinyitásáról. Megállapodtak ugyanakkor arról is a második hullám megakadályozása miatt, hogy amennyiben az újranyitás után ismét emelkedni fog a fertőzöttek száma, akkor azonnali visszaépítik a korlátozásokat. A küszöböt a 100 ezer lakosra jutó 50 új fertőzött jelenti majd az utolsó 7 napon.

Mindez azért lényeges, mert az utóbbi időben megjelent autóipari előrejelzések, amelyek az értékesítések alakulásával, a termelés várható felfutásával foglalkoznak, egy-egy kivételtől eltekintve nem számolnak a koronavírus második, rosszabb esetben harmadik hullámával.

Az IHS Markit nemrég kénytelen volt felülbírálni korábbi előrejelzését, így ma már arra számítanak a szakértőik, hogy idén csupán 69,9 millió autót adhatnak el világszerte a koronavírus kedvezőtlen hatásai miatt, amely 22 százalékos zuhanást jelent 2019-hez képest. Az elemzőház úgy számol, hogy a gyors ütemű zuhanást nagyon lassú felépülés követheti majd a világ autópiacain. Elemzésükben a koronavírus második hullámával, mint az értékesítéseket kedvezőtlenül befolyásoló kockázattal, egyedül az Egyesült Államok autópiacával kapcsolatban említik.

Az LMC Automotive elemzői tovább mentek, az eladások várható alakulásával kapcsolatban több lehetséges forgatókönyvvel is előálltak. Alap esetben úgy számolnak, hogy idén durván 71 millió járművet adhatnak el a világban, amely mintegy 20 százalékos zuhanást jelentene 2019-hez képest. Ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy ez a szám akár kevesebb is lehet, annak függvényében, hogy az autógyártás szempontjából meghatározó régiókban milyen gyorsan tér vissza az élet a normál kerékvágásba.

A napokban derült ki, hogy a BMW csoport arra számít, hogy a járvány terjedése és az amiatt meghozott korlátozó intézkedések jelentősen csökkentik a keresletet minden fontosabb autópiacon 2020-ban. Az első negyedéves beszámolóból ugyanakkor világosan kiderült, hogy ez a pesszimista

ELŐREJELZÉS MÉG NEM TARTALMAZ EGY MÉLYEBB RECESSZIÓT A FONTOSABB PIACOKON, EGY MÉLY GAZDASÁGI LASSULÁST KÍNÁBAN, PIACI TORZULÁSOKAT A MÉG ERŐSEBB VERSENY KÖVETKEZTÉBEN VAGY EGY MÁSODIK JÁRVÁNYHULLÁM ÉS AZ ARRA VÁLASZKÉNT ADOTT ÚJABB KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK NEGATÍV HATÁSÁT.

És még mielőtt azt gondolnánk, hogy a BMW őszinte megnyilvánulása egyedi eset, gyorsan hozzá kell azt is tenni, hogy néhány nappal ezelőtt a Daimler is arra hívta fel a befektetés és a piaci szereplők figyelmét első negyedéves beszámolójában, hogy

AZ ÁLTALA ADOTT BORÚS ELŐREJELZÉSEK SOKKAL ROSSZABBAK IS LEHETNEK ABBAN AZ ESETBEN, HOGYHA A KIEMELTEN FONTOS PIACAIN A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK HOSSZABB IDEIG HATÁLYBAN MARADNAK, ILLETVE HA A VÁRAKOZÁSOKNÁL SZIGORÚBBAK LESZNEK. TOVÁBBÁ ABBAN AZ ESETBEN, HOGYHA A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMA HATALMAS MÉRETEKET ÖLT MAJD A VILÁGBAN.

Az autóipar felkészült, de minden a keresleten múlik

Bár az iparági előrejelzésekben egyelőre alig kap szerepet, lényeges elmondani, hogy a koronavírus esetlegesen bekövetkező második hulláma már sokkal felkészültebben éri majd az autóipart. A járvány miatt kialakult helyzet egyértelműen rávilágított a globális ellátási lánc gyenge pontjaira. Így az iparági szereplők tanulhatnak az eseményekből, levonhatják a megfelelő következtetéseket és javíthatnak a globális ellátási lánc szerkezetén.

A single source megoldások mellett nagyobb részaránnyal bírhatnak majd a dual source megoldások is, ezekről bár mindenki beszélt korábban, normál működési helyzetben a magasabb költségük miatt kevesen alkalmazták. A logisztikai útvonalak, az alkatrészek szállítási módjában is várható változás, hiszen számottevő különbségek alakultak ki az autóiparban a kínai leállást követően, tovább bírták azok a vállalatok, amelyek hajóval szállíttattak, mint azok, akik repülővel. Korábban a költségek féken tartása érdekében mindenki arra törekedett, hogy raktárkészletét a „0” irányába csökkentse. A koronavírus viszont megmutatta, jól is tud jönni, hogyha egy vállalat nagyobb készletekkel rendelkezik.

Az elmúlt hetekben rengeteget lehetett hallani arról is, hogy a világ vezető autógyártói hatalmas erőfeszítéseket tesznek azért, hogy dolgozóiknak olyan munkakörülményeket teremtsenek, amelyeknek köszönhetően maximálisan biztosított az egészségük védelme a koronavírus-járvány közepette is az üzemekben és az odavezető utakon.

Mindennek köszönhetően egy erőteljes második hullám kitörése esetén az autóipar már sokkal ellenállóbb lenne és nem kényszerülni a gyártás ideiglenes felfüggesztésére olyan hamar.

Ugyanakkor azt látni kell, hogy mit sem ér majd a felkészültség abban az esetben, ha az autók iránti kereslet hirtelen megint zuhanni kezd a koronavírus megfékezése érdekében hozott újbóli korlátozások miatt.

A koronavírus erőteljes második hulláma nagy sok szenvedést hozhat az autóiparban

Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy kereslet hiányában egyetlen autóipari vállalat sem fog a gyárudvarra termelni, inkább ideiglenesen felfüggesztik megint majd a gyártást. Egy erőteljes második hullám esetében a túlélés esélye nagy mértékben függ az adott cég likviditásától, amelyben jelentős eltérések vannak a beszállítók, az autógyártók és például a gépkocsi-kereskedők között. A koronavírus-válság előtt jól teljesítő iparági szereplők képesek lesznek kezelni a krízishelyzetet a pénzügyi segítségnek köszönhetően. Ezek a vállalatok egyrészt meg tudják őrizni erős pozíciójukat a visszaesés idején, másrészt esetleg ki tudják használni a piaci konszolidációban rejlő lehetőségeket.

Nem lehet viszont annak a lehetőségét kizárni, hogy egyes korábban küszködő vállalatok csődbe mennek. A legnagyobb bajba azok kerülnek majd, akiknek a likviditási helyzete már a koronavírus első hulláma alatt megrendült és csak nagy nehézségek árán voltak képesek talpon maradni. Mindez értelem szerűen újabb megszűnő munkahelyeket is jelentene az iparágban.

Látni kell azt is, hogy abban az esetben, hogyha tényleg megvalósul a koronavírus második, erőteljes hullámA, amely szigorú intézkedéseket von maga után szerte a világban, az nagyon nehéz helyzetbe hozza majd azokat a vállalatokat is, akik talpon tudnak maradni.

Borzasztóan nehéz lesz majd nyereségesen működni, érdemi profitot termelni úgy, hogy a koronavírus elleni védekezés, a dolgozók egészségének megóvása, a megváltozott logisztikai és tárolási igények hatalmas plusz költségeket emésztenek fel. A helyzetet tovább súlyosbíthatja, hogy a várhatóan visszazuhanó kereslet miatt sok helyen jelentős kedvezményekkel árulhatják majd az új autókat. A beszámolók szerint a szalonokban már most sem ritkák a kétszámjegyű diszkontok a listaárakhoz képest. Mindez természetesen kedvezőtlen hatással lenne a használtautók árának alakulására is. További nehézséget eredményezhet az autógyártók számára, hogy az utóbbi években a kedvező finanszírozásoknak köszönhetően a magánszemélyek és a vállalatok gyakorlatilag mindent megvettek, ami gurul. A 2008-as válság viszont annak idején megmutatta, hogy ebből mekkora problémák adódhatnak: a válságban jelentősen megugorhat a nem fizetők aránya, amely emelkedő hitelezési veszteségeket, végső soron jelentős leírásokat okozhat az autógyártók pénzügy divízioinál.

Mindezt látva és végiggondolva könnyű belátni, hogy az iparági szereplőknek nem marad sok választása abban az esetben, hogyha a fenti forgatókönyv válik valóra. Ha talpon akarnak maradni, kénytelenek lesznek kőkemény költségcsökkentő intézkedéseket bevezetni. Ahogy arról nemrég megjelent videónkban beszéltünk, az egyre erősebb verseny és a szigorodó előírások miatt a kutatás és fejlesztés költségeit érdemben visszavágni felérne egy öngyilkossággal.

ÍGY HA EGY GYÁRTÓ SPÓROLNI AKAR MAJD, AKKOR KÉNYTELEN LESZ OLYAN KLASSZIKUS ESZKÖZÖKHÖZ NYÚLNI, MINT A FELESLEGES GYÁRTÓKAPACITÁSOK LEÉPÍTÉSE, A MÁR MEGLÉVŐ MUNKAERŐÁLLOMÁNY CSÖKKENTÉSE, a fizetések és a bónuszok visszavágása VAGY A TERVEZETT, FUTÓ BERUHÁZÁSOK ELHALASZTÁSA, TÖRLÉSE.

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images