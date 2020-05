Koronavírus: Horvátország újranyitja határait, de nem a nyaralók előtt

Horvátország vasárnaptól fokozatosan újranyitja határait: beléphetnek azok a külföldi állampolgárok, aki üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okok miatt utaznak az országba - derült ki a válságstáb vasárnapi sajtótájékoztatóján.

A rendelet szerint azok a külföldi állampolgárok és családtagjaik, aki rendelkeznek Horvátországban ingatlannal vagy hajóval, illetve temetésre érkeznek az országba, és ezt megfelelő dokumentumokkal alá is tudják támasztani, átléphetik a határt. Amennyiben más, nem előrelátható személyes okok miatt utaznának Horvátországba, azt megelőzően beutazási engedélyt kell kérvényezniük az uzg.covid@mup.hr email-címen. Ugyanez vonatkozik az üzleti utakra is. Amennyiben az illető rendelkezik meghívóval, átlépheti a határt, ellenkező esetben itt is kérvényezni kell a belépést.

Az országban tartózkodáshoz nem kell az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, illetve negatív Covid-19 teszt, ugyanakkor be kell tartani a közegészségügyi intézet ajánlásait, mint a társasági érintkezés szabályait és a szigorú higiéniai feltételeket. Amennyiben a Horvátországban tartózkodás alatt valakinél jelentkeznek a Covid-19 betegség tipikus tünetei, az illető nem hagyhatja el ideiglenes lakhelyét, és azt jeleznie kell a helyi járványügyi hatóságoknak.

Horvátországban egy nap alatt tizeneggyel - néggyel kevesebbel, mint egy nappal korábban -, 2187-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Ebből nyolc megbetegedést az új gócnak számító Brac-szigetén diagnosztizáltak. Szombaton három ember hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma 90-re emelkedett. Az első fertőzés két és fél hónappal ezelőtti megjelenése óta 1764 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Pillanatnyilag 169 beteget kezelnek kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 44 886 koronavírustesztet végeztek el.

A szomszédos Szlovéniában 24 óra alatt hárommal - ugyanannyival, mint egy nappal korábban -, 1457-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és egy ember hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 102-re emelkedett. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban több mint hatvanezer tesztet végeztek. A diagnosztizált betegek közül 41-en vannak kórházban, közülük 10-et ápolnak intenzív osztályon.

Mivel az elmúlt két hétben jelentősen lassult az új koronavírus terjedése Horvátországban és Szlovéniában is, szigorú óvintézkedések mellett a kormányok fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon, és újraindítják a gazdaságot.

Címlapkép: Shutterstock