Közülük kerülhet ki a koronavírus ellenszere - Már csak pár hónapra vagyunk tőle?

Tombol a koronavírus-járvány a világban, de közben a gyógyszercégek sem tétlenkednek, zajlik a versenyfutás a hatékony kezelés és vakcina kifejlesztéséért is. Érkeznek ígéretes teszteredmények és van olyan cég, amely szerint akár már októberben lehet oltóanyag, bár a szakértők többsége csak a jövő évre tartja ezt reálisnak. Bemutatjuk, hogy állnak most a legígéretesebb fejlesztések.

Amgen és Adaptive Biotechnologies

A két vállalat egy kezelésen dolgozik együttműködésben, antitesteket keresnek, amellyel megelőzhető vagy kezelhető a koronavírus okozta megbetegedés. A fejlesztés a preklinikai fázisban jár jelenleg. Ettől függetlenül az Amgen az Otezla nevű készítményét is tervezi tesztelni a súlyos betegeknél a légzőszervi problémák terápiás kezelésére, a vállalat ígérete szerint néhány héten belül megkezdődhetnek a tesztek.

Altimmune

A biotechnológiai cég az alabamai egyetemmel működik együtt, a cél egy egyetlen dózisból álló, orron keresztül beadható vakcina kifejlesztése a koronavírus ellen. A tervek szerint a harmadik negyedévben kezdődhetnek a fázis I tesztek. A vállalat mellesleg lépfene és influenza ellen is fejleszt oltóanyagokat jelenleg.

BioNTech és Pfizer

A Pfizer a német biotechnológiai céggel együttműködésben egy mRNS alapú vakcinát fejleszt. Nem most dolgozik együtt először a két cég, korábban mRNS alapú influenzaoltásokat fejlesztettek közösen. Az Egyesült Államokban az első 360 önkéntes megkapta az első dózisokat a négy vakcinajelöltből, Németországban pedig már április végén beoltották az első 200 tesztalanyt. A Pfizer vezetői szerint május / június környékén várhatók az első eredmények, majd egy széleskörű tesztelés kezdődik, és ha sikerül felgyorsítani az engedélyezési folyamatot, akkor akár már októberben piacra lehet dobni az oltást.

A BioNTech ettől függetlenül a kínai Shanghai Fosun Pharmaceutical Group nevű céggel együttműködésben is folytat vakcinateszteléseket Kínában.

CytoDyn

A kanadai biotechnológiai cég a leronlimab nevű kísérleti gyógyszerét teszteli súlyos és enyhe tüneteket mutató koronavírusos betegeken, jelenleg a fázis II és fázis III tesztek zajlanak már. Véletlenszerű, placebót kapó kontrollcsoporttal végzett vaktesztek zajlanak most 75 betegnél.

Gilead Sciences

Talán a legígéretesebb gyógyszerfejlesztés a Gilead Sciences nevéhez kötődik. A remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebolavírus ellen fejlesztette ki a cég, de nem bizonyult hatékonynak, így egy időre félretette a készítményt. Most ismét elővette, azt remélve, hogy hatásos lehet a koronavírus kezelésére.

A koronavírushoz kapcsolódó első tesztek eredményei ígéretesek, a Nemzeti Allergia és Fertőző Betegségek Intézete (NIAID) által levezényelt teszt során a betegek átlagos felépülési ideje 11 napra rövidült a placebót kapó páciensek 15 napjához képest (medián érték).

Ennek fényében meg is kapta a sürgősségi engedélyeket a vállalat a készítmény használatára. Világszerte több teszt is folyamatban van, több ezer beteg részvételével, de Kínában például leállítottak egy tesztet, miután már nem volt elég beteg és nem is tapasztaltak szignifikáns javulást a betegeknél.

A vállalat május eleji becslései szerint idén 1 milliárd dollárt költhet el arra, hogy a remdesivir fejlesztését és gyártását felfuttassa. A cél, hogy 500 ezer dózis álljon rendelkezésre októberre, 2020 végére pedig 1 millió. Még 1,5 millió adag vakcinát tervez júniusig átadni tesztelésekre, ez mintegy 140 ezer ember 10 napos kezelésére elegendő.

GlaxoSmithKline

A világ egyik vezető vakcinagyártója, a GlaxoSmithKline is beszállt a koronavírus elleni harcba. A vállalat többek között influenza és HPV ellen is fejlesztett korábban oltóanyagot. A koronavírus elleni vakcina fejlesztéséhez a Sanofival társult. Az adjuváns vakcina fejlesztésénél a Sanofi S-protein COVID-19 antigénjét és a GSK adjuváns technológiáját kombinálnák. (Az úgynevezett adjuvánsok a készítmények hatékonyságát növelő alkotóelemek. Bizonyos vakcinákhoz adjuvánsokat adnak hozzá az immunválasz fokozására, így erősebb és hosszabb idejű védettséget érve el, mintha a vakcinát önmagában alkalmaznák.)

A GlaxoSmithKline több cégek is kapcsolatban áll, a Vir Technology-ban még részesedést is szerzett 250 millió dollár értékben, hogy támogassa a Vir kísérleti terápiáit a koronavírus ellen, amelyek valamikor 2020 során jutnak el a fázis II tesztelésekhez. A Queenslandi Egyetem és a Clover Biopharmaceuticals számára pedig rendelkezésre bocsátotta az adjuváns technológiáját a saját kutatásaikhoz.

Heat Biologics

A vállalat Miami egyetemével fejleszt közösen vakcinát, ami márciusban fel is került a WHO listájára a 41 vakcinajelölt közé. A vállalat vezérigazgatója azt tervezi, hogy még ebben a negyedévben elindulhatnak a preklinikai tesztek.

Inovio Pharmaceuticals

Jelenleg két különböző amerikai helyszínen folynak a társaság által fejlesztett vakcina fázis I klinikai tesztjei. Az Inovio immunoterápiákat és oltóanyagokat fejleszt, de egyelőre még nincs engedélyezett készítménye. A koronavírus vakcinájának preklinikai tesztjei január-február folyamán zajlottak le, áprilisban 40 fő részvételével kezdődtek a klinikai tesztek, ők április 6-án kapták meg az első adagot a vakcinából. Őszre várják az első eredményeket és az év végéig még további 1 millió adag áll rendelkezésre a tesztekhez.

A vállalat márciusban 5 millió dollárt kapott Bill és Melinda Gates alapítványától a fejlesztésekhez. Az Ology Bioservices nevű gyártó pedig egy 12 millió dolláros szerződést kapott az amerikai védelmi minisztériumtól arra, hogy az Inovio vakcinajelöltjét gyártsa a jövőben katonák számára.

Johnson & Johnson

Vakcinán dolgozik a Johnson & Johnson, egyelőre a preklinikai fázisban járnak a tesztelések, amelyek márciusban kezdődtek. Március végén közölte a vállalat, hogy kiválasztotta a vezető vakcinajelöltjét, amelyek fázis I tesztjei szeptemberben indulhatnak.

A Johnson & Johnson az orvosbiológiai kutatás-fejlesztési hatósággal (BARDA) együtt dolgozik egy projekten, amely azokat a potenciális antivirális gyógyszereket és kísérleti terápiákat kutatja fel, amelyek hatékonyak lehetnek a koronavírus ellen.

Moderna

A vállalat mRNS alapú vakcinát fejleszt. A napokban jelentette be a vállalat, hogy megkapta az engedélyt a fázis II vizsgálatokhoz és a tervek szerint nyáron kezdődhetnek meg a fázis III vizsgálatok. Az engedélyezésektől függően 2021-ra várja a vakcina piacra dobását a vállalat.

A Moderna idén januárban kapott támogatást a COVID-19 elleni mRNS-alapú vakcina kifejlesztéséhez, a cég február végén jelentette be, hogy megkezdte az mRNA-1273 nevű vakcinájának fázis I klinikai vizsgálatához szükséges dózisok kiszállítását, az Egyesült Államokban. Március közepén kezdődtek meg a fázis I klinikai vizsgálatok a cég vakcina-jelöltjével.

Novavax

A vakcinákat biotechnológiai cég április elején közölte, hogy megtalálta a vezető vakcinajelöltjét a sok közül, amelyeket február vége óta vizsgál az állatokon végzett prekilinikai teszteken. Május közepén indulhat az első emberi teszt, placebós kontrollcsoporttal, 130 egészséges felnőtt bevonásával. Az eredmények júliusra várhatók.

Regeneron Pharmaceuticals

A vállalat február elején jelentette be, hogy monoklonális antitest terápiát fejleszt a koronavírus fertőzés kezelésére. A preklinikai tesztek során genetikailag módosított, az emberit másoló immunrendszerrel rendelkező egereket használtak. A klinikai tesztek júniusban kezdődhetnek.

A biotechnológiai cég egy másik vonalon is mozog, a Sanofival együttműködésben. A rheumatoid arthritis kezelésére 2017-ben jóváhagyott közös terápiás készítményük, a Kevzara fázis II és III tesztelését kezdték meg márciusban a súlyos koronavírusos betegeken. Az Egyesült Államokban 16 különböző helyszínen, 400 beteg bevonásával zajlik majd le a teszt a tervek szerint. A cél, hogy a gyógyszer segítségével le tudják vinni a lázat és a lélegeztetés szükségességét csökkentsék. Április végén közölték, hogy a kritikus betegekre fogják korlátozni a teszteléseket és megemelik a dózist is.

Roche

A svájci gyógyszergyártó egy korábbi készítményét, az Actemrát vetette be a koronavírus ellen. A gyógyszer 2010-ben kapott engedély a rheumatoid arthritis kezelésére, most a koronavírus ellen a fázis III tesztek folynak már és a súlyos tüdőgyulladással kórházban ápolt betegeket célozzák. Április elején 330 fővel kezdődtek a koronavírus-tesztek világszerte, a nyár elejére várják az eredményeket. A halálozás és a lélegeztetés szükségességét vizsgálják majd az eredmények kiértékelésekor.

Ezen kívül a Roche egy diagnosztikai és az antitest teszt kifejlesztésével is beszállt a koronavírus elleni harcba.

Sanofi

Több szektortársával társult a Sanofi a koronavírus elleni harcban, de saját fejlesztése is van, februárban egy rekombináns DNS technológiát alkalmazó vakcina preklinikai tesztelése kezdődött meg. A tervek szerint a fázis I tesztek valamikor jövő év márciusa és augusztusa között kezdődhetnek meg.

A Regeneron Pharmacuticals és a GlaxoSmithKline mellett elindított a Translate Bio nevű vállalattal is egy programot, mRNS alapú vakcina fejlesztésére.

Takeda Pharmaceutical

Áprilisban a japán gyógyszergyártó bejelentette, hogy a CSL Beringgel együttműködésben vérplazma alapú kezelést dolgozna ki, ehhez a szövetséghez a Biotest és az Octapharma is csatlakozott. A vállalat hiperimmun globulinokat alkalmazna megelőzésre azoknál, akik nagy fertőzési kockázatnak vannak kitéve.

Vaxart

Az elsők között, még januárban jelentette be a Vaxart, hogy vakcinát fejleszt a koronavírus ellen. Márciusban közölte, hogy az Emergent Biosolutions nevű céggel működik együtt a szájon át adható vakcina kifejlesztésében és gyártásában. 2020 második felében kezdődhetnek a fázis I klinikai tesztek, március végén 5 jelöltjük volt a preklinikai tesztekre.

Vir Biotechnology

Két gyógyszere van jelenleg a tesztek preklinikai fázisában, amelyekkel a koronavírust kezelné a cég, illetve a héten közölte, hogy az Alnylam Pharmaceuticals-zal partnerségben is dolgozik egy készítményen. A Vir az egyik legaktívabb a koronavírus-járvány közepette a más cégekkel történő együttműködések tekintetében. A kínai WuXi Biologics-zal egy monoklonális antitest terápián dolgozik február óta és a Biogennel is társult, akivel antitestekkel kezelnék a koronavírust. Nemrég pedig a GlaxoSmithKline részesedést vásárolt a vállalatban.

A fejlesztések hírére pedig a befektetők is reagáltak, azon gyógyszervállalatok és biotechnológiai cégek, amelyek vakcinát vagy gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen, több jelentős árfolyamemelkedést mutatott idén.

