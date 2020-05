Nagy-Britanniában a járványügyi mutatók javuláshoz kötik az enyhítést

Jövő héttől elkezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése Nagy-Britanniában is, de azokat a járványügyi mutatók javuláshoz kötik - mondta vasárnap este a brit miniszterelnök.

Hétfőtől visszatérhetnek munkahelyükre azok, akiknek munkavégzése otthonról nem megoldható. Johnson kiemelte az építőipari és a feldolgozóipari munkavállalókat, mint akikre az enyhítés vonatkozik, de a kormány őket is arra buzdítja, hogy ne tömegközlekedési eszközökkel, hanem autóval, illetve ha lehetséges, gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek - írta az MTI.

A kormányfő bejelentette azt is, hogy szerdától már nemcsak naponta egy rövid testmozgás céljából, hanem korlátlanul lehet a szabadban tartózkodni, lehet napozni, sportolni a parkokban, sőt autós kirándulásokat is lehet tenni, de együtt továbbra is csak az egy háztartásban élők tartózkodhatnak közterületen. Johnson részletek nélkül közölte ugyanakkor azt is, hogy hamarosan karanténszabályok lépnek érvénybe azokra, akik repülőgéppel érkeznek Nagy-Britanniába.