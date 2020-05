Megnyitottak a sörkertek Csehországban

A mai nappal engedélyezték Csehországban, hogy megnyissanak a sörkertek. Az intézkedés az enyhítési folyamat egyik legjobban várt része volt. A hatóságok egyes iskolák, fodrászok, bevásárlóközpontok, mozik és más vállalkozások számára is engedélyeztek újbóli megnyitást - írja a Reuters

A hétfői nappal engedélyezték Csehországban, hogy megnyissanak a sörkertek, emellett a hatóságok egyes iskolák, fodrászok, bevásárlóközpontok, mozik és más vállalkozások számára is engedélyezték az újbóli megnyitást. A múzeumok és galériák kinyitották kapuikat, és a kormány zöld utat adott a 100 fő alatti esküvők, kulturális és vallási rendezvények megtartására is. A profi sportcsapatok is folytathatják edzéseiket.

A korlátozások enyhítésének fénypontját sokak számára az éttermi teraszok és a sörkertek újbóli megnyitása jelentette, egy főre vetítve ugyanis a csehek a világ legnagyobb sörfogyasztói. A társadalmi távolságtartás miatt azonban az asztalok egyelőre csak 50 százalékos kihasználtsággal működhetnek.

A szigorú korlátozások súlyos gazdasági teherrel járnak, a cseh gyártási tevékenység a 2009-es globális pénzügyi válság óta idén a leggyengébb. Egy divatmárka tulajdonosa például azt mondta, hogy a tavaszi kollekciót ősszel fogják csak értékesíteni, és 25 százalékos eladáscsökkenésre számít.

A hatóságok a hétfőtől kezdve enyhítették az utazási korlátozásokat is, lehetővé téve az Európai Unión kívüli lakosok belépését az országba, ha negatív COVID-19 tesztet mutatnak, és bizonyos típusú munkákat végeznek, például az egészségügyi ágazatban. A vonat és buszközlekedésben szintén újraindították a külföldi útvonalakat, miközben a Czech Airlines azt mondta, hogy május 18-tól visszaállítja az Amszterdamba, Frankfurtba, Párizsba és Stockholmba induló járatait.

A Cseh Köztársaság hétfő reggel összesen 8123 megbetegedésről és 280 halálestről számolt be, ami jóval kevesebb, mint a nyugat-európai szomszédaiknál.

Címlapkép forrása: Getty Images