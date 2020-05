Megnyitottak a svájci iskolák - Ezek az első tapasztalatok

A genfi ​​La Tour iskolában a gyerekeknek alkalmazkodniuk kellett az új szokásokhoz. A szülők nem kísérhették be a gyerekeket, az osztálytermek félig voltak csak tele a zsúfoltság csökkentése érdekében, és a padok is két méter távolságra voltak egymástól. Egy Lausanne melletti magániskolában a tanárok maszkot és teljes arcú szemüveget viseltek, miközben a gyermekek testhőmérsékletét a bejárat előtt mérték. Sok szülő említette, hogy a munka mellett nehéz volt a gyerekekkel otthon lenni.

Svájcban több mint 30 000 COVID-19 légúti megbetegedésről és 1500 halálról számoltak be. Az új fertőzések csökkenésével Bern fokozatos enyhítő intézkedéseket vezet be az iskolák, üzletek, múzeumok megnyitásával. A vendéglők is elkezdtek újra kinyitni, de asztalonként legfeljebb négyen ülhetnek és azoknak legalább 2 méteres távolságra kell lenniük egymástól.

