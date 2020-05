WHO: aggasztóan magas a koronavírussal fertőzött egészségügyi dolgozók száma

Az Egészségügyi Világszervezet fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológusa, Maria Van Kerkhove kijelentette, hogy aggasztóan magas az egészségügyi dolgozók koronavírussal való fertőzöttsége - írja a CNN. Néhány országban a fertőzötteknek több mint 10 százaléka egészségügyi dolgozó.

Van Kerkhove elmondta, hogy a WHO azt vizsgálja, hogy hol és miért fertőződnek meg az egészségügyi dolgozók, miközben a fertőzések számának csökkentésére és megállítására törekszik. Az eddigi tapasztalatok alapján sokan az egészségügyi intézményen kívül, fertőzött családtagjaiktól kapták el a betegséget, akik azonban a létesítményen belül fertőződtek meg, gyakran a megfelelő védőfelszerelés és a rendelkezésre álló higiéniai ellátottság hiánya miatt kapták el a vírust az ott ápolt betegektől.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem ért véget, a világ népességének legnagyobb része továbbra is megfertőződhet, mert szervezetük még nem fejlesztett ki antitesteket a vírus ellen. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a népesség alacsony százalékában vannak csak antitestek, amit az országok vezetőinek is figyelembe kell venniük, mielőtt újranyitnák az gazdaságokat. A világon már több mint négymillió koronavírusos eset fordult elő.

