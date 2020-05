Szórakozás, szabadidő, sport - mennyire lehetetleníti el őket a koronavírus Magyarországon?

A magyar nemzetgazdaságot jelentősen visszaveti a koronavírus, de ez nem egyenlő mértékben jelentkezik minden ágazatban. A szabadidős tevékenységek a fokozottan érintett ágazatok közé tartoznak, de a saját magukhoz képest nagy visszaesés nem jelentkezik majd jelentős mértékben az idei éves magyar GDP-ben, mivel nem tartoznak a legnagyobb súlyú ágazatok közé.

Egyre tisztábban látjuk a koronavírus nemzetgazdaságra gyakorolt hatását. A legtöbb ágazatban nagy volt a visszaesés áprilisban, némely iparág egészen olcsón megúszta, de olyan ágazatot nagyon nehéz találni, amelyik ne szenvedte volna meg a járványt.

Cikksorozatunkban arra kerestük a választ, hogy a koronavírusnak milyen makrogazdasági hatásai voltak az egyes ágazatokra. Mivel adatok nem álltak még rendelkezésre, így elsősorban iparági szereplők nekünk adott beszámolóira támaszkodtunk. A sorozatban foglalkoztunk a kereskedelemmel, a szállítással, a turizmussal, a mezőgazdasággal, az iparral, az építőiparral, az infokommunikációval, a pénzügyi szektorral, az adminisztratív szolgáltatások ágával, a tudományos és szakmai szolgáltatásokkal, a kormányzati szektorokkal. A sorozat mai, utolsó cikkében a szabadidő, művészet, szabadidő és szórakozás ágazatot vizsgáljuk meg.

A magyar nemzetgazdaságot a KSH a TEÁOR szerint 21 ágazatra bontja, ezek pedig a következők (a sorozatunkban megszokott módon narancsszínnel szerepel a most vizsgált ágazat):

A szabadidő, művészet, szórakozás ágazat fontos szerepet játszik az ország életében, a GDP-hez történő közvetlen hozzájárulása viszont nem jelentős – de ezeknek az ágazatoknak a fontossága elsősorban nem gazdasági szempontból jelentős.

Bár a nevéből adódik, hogy milyen tevékenységek tartoznak ide, azért érdemes szétbontani, hogy pontosan lássuk az ágazatokon belüli alágazatokat:

alkotóművészet,

könyvtári, levéltári, múzeumi szolgáltatások,

szerencsejáték,

sport.

Az alábbiakban leginkább iparági szereplőkre támaszkodva mutatjuk be a koronavírus szabadidős ágazatra gyakorolt súlyát.

A zeneiparnak nem tett jót a járvány

A kulturális és szabadidős kiadásainkat válság alatt egyébként is jellemzően megvágjuk, hiszen leginkább a létszükségleti javakra és szolgáltatásokra tartogatjuk az erőforrásainkat, de a koronavírus hatása erre az ágazatra ennél sokkal mélyebb. A járvány biológiai eredetű válságot idézet ellő, ahol a társadalmi érintkezések elvágása esszenciális elem volt a válságkezelésben. A zeneipart - amely az alkotóművészeti alág egyik legnagyobb súlyú szektora -, ez egyik napról a másikra teljes leállásra késztette, hiszen a szektor gazdasági modellje a nagylétszámú eseményekre, fesztiválokra, koncertekre épített. Ezeket ma tilos megtartani, és augusztus 15-ig az is marad jelenállás szerint.

A Music Hungary Szövetség koronavírust vizsgáló tanulmányában a szektor azonnali és teljes leállásáról beszél. A 2020-as becslés még 40 milliárdos forgalmat vetített előre, a fesztiválok 70%-a azonban elmaradhat idén.

Forrás: Music Hungary Szövetség

Az alágazatban egyébként országos szinten nincs olyan sok foglalkoztatott: a közvetlen munkavállalók száma 13 ezer, a háttértevékenységekkel együtt pedig 23 ezren dolgoznak a magyar zeneiparban. Nyilvánvalóan a kis nemzetgazdasági súly mellett ezeknek az embereknek a megélhetése veszélyben van a teljes körű leállás miatt.

Forrás: Music Hungary Szövetség

Az iparág március és június között 13 milliárd forinttól eshet el, míg ha június-szeptemberi időszakot nézünk, akkor már 28 milliárd forint lehet a kiesés. Ezek szintén nagy összegek a zeneipar viszonylatában, de a nemzetgazdaság szintjén már kevésbé.

Forrás: Music Hungary Szövetség

Az alágazatban áthidaló megoldást jelenthet, hogy a zenészek az otthonlét alatt a kiadási tevékenységekben még akár produktívabbak is lehetnek, de ez inkább a jövőbeli kibocsátásra lehet hatással, a jelenlegi kibocsátás erősen visszaesik. A zenészi jövedelmek 61%-a az élőzenéből jön, így aztán a leállás egzisztenciális problémák sorát veti majd fel.

Egyébként az ágazat megmentése sem túl lenne túl költséges, és erre születtek is megoldások. A Music Hungary például javaslatokat is hoz az ágazat megsegítésére, ezeket a tanulmányban részletesen el lehet olvasni.

A szerencsejátékok iránti kereslet is csökkent

A szerencsejátékoknál a lakosság mozgása és az egyes árusító egységek zárva tartása okozhatott kiesést, összességében azonban a nagyszámú online megoldás miatt itt meglepő lenne egy 50%-ot meghaladó visszaesés. Ezzel kapcsolatban is iparági szereplőhöz fordultunk.

A Szerencsejáték Zrt. válasza szerint az előző év azonos időszakához képest csökkent az árbevétel, leginkább a sportfogadások terén a kínálat drasztikus csökkenése miatt, de a sorsjegyek iránti kereslet is nagyot esett. Kisebb visszaesés volt a számsorsjátékok (a lottó) iránt. A sportfogadások leginkább a bajnokságok leállása miatt történt, a vállalat ezt úgy próbálta ellensúlyozni, hogy korábban nem fogadható bajnokságokat is beemelt a kínálatába, ahol nem történt leállás: a nicaraguai, a burundi, a tádzsikisztáni labdarúgás, a tajvani kosárlabda vagy a baseball ilyen példa.

Válaszuk szerint nőtt az online térben megkötött fogadások száma, és a nemzetközi bajnokságok újraindulásáról szóló hírek azt vetítik előre, hogy az áprilisi visszaesés mértéke nem tart majd ki egész évben.

Válaszuk szerint a „földi hálózatban” kevesebb vásárló látogatja az értékesítő pontokat, ők is főként a számsorsjátékokat választják. Az online térben a vállalat legfrissebb adatai alapján az interaktív értékesítés árbevétele már megközelíti a pandémia előtti értékesítési szintet, azaz egyre gyakrabban veszik igénybe a játékosok a digitális csatornákat.

Az szerencsejáték alág pontos visszaesését tehát a vállalat válaszából nem tudtuk meg, mindenesetre biztosan markáns, két számjegyű visszaeséssel kalkulálhatunk, amely valószínűleg az online lottózás lehetősége miatt nem haladja meg az 50%-ot.

A sportélet gazdasági hatása nem egyértelmű

A sportéletet is leállások terhelik, a sportklubok a jogdíjak és a jegybevételek elmaradása miatt szenvednek, bár ezen a területen elmondható, hogy az újraindulással viszonylag gyors felpattanást lehet elérni majd. A kibocsátás változására és a GDP-ben megjelenő hozzáadott-értékre nehéz pontosan becslést adni, egyrészt a szponzori szerződések tartalma, másrészt a magyar sportéletben a magas állami szerepvállalás miatt is, de a tevékenységek teljes leállása mellett szinte biztos, hogy nem teljesen kieső GDP-hozzájárulással kell számolnunk.

Dénes Ferenc sportközgazdász a Portfolio megkeresésére arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes sportszervezeteket eltérő mértékben érintette a válság. Feltételezése szerint míg a klasszikus piacgazdaságokban a márkaerő volt a döntő tényező a kárenyhítésnél, Magyarországon az „érdekérvényesítési erősség” dominált – ez döntötte el, hogy milyen mértékben sikerül közfinanszírozással pótolni a bevételeket illetve kikényszeríteni a költségcsökkentéseket.

Elmondása szerint a magyar sportban gyakorlatilag csak a nézői bevételek származnak piaci forrásból, de ezek aránya nagyon alacsony. A meghatározó kérdés a sportközgazdász szerint az, hogy a jellemzően politikai kötődéssel bíró reklámozók és az MTVA milyen mértékben érvényesítik a jogaikat.

A sportszervezetek kiadási oldalának legnagyobb tételei a sportolói fizetések – itt a kormány lehetővé tette az egyoldalú bércsökkentést. Dénes Ferenc pontos adatokat nem tud mondani, de azt gondolja, hogy ezzel főleg az alsóbb osztályokban éltek. Elmondta továbbá, hogy a TAO-keretek feltöltése nehézkessé vált, az önkormányzati források bizonytalanok lettek, a jegybevételek pedig elmaradtak. A sportturizmus kiesése is jelentős kárt okozott az alágazatnak.

Az esetleges elbocsátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a hivatásos sportolók esetén is történhet ilyen (példaként a VLS Veszprémet hozta), de kismértékben a vezetői állásokban is – de ez javarészt a központi kompenzáció mértékétől függ. A létesítményeknél feltehetően kevesebb elbocsátás várható, egyszer azokat ki kell nyitni, illetve alapszinten most is üzemeltetni kell. Válasza szerint a szabadidős sportot (például fitnesz klubokat) jobban megviseli a járvány, de végleges bezárásokra csak ott számít a sportközgazdász, ahol már a járvány előtt sem mentek jól a dolgok, ahol jobban mentek, ott igyekeztek túlélni az elmúlt két hónapot (akár féllegális nyitva tartással).

Dénes Ferenc szerint a sport alágazaton belül a besorolási nehézségek (mi tartozik a szabadidős sportba és mi a professzionálisba) miatt lehetetlen meghatározni, hogy a szabadidős vagy a professzionális sport a fajsúlyosabb,

mindenesetre a szabadidősport összesen legfeljebb a sport GDP-hozzájárulásának 30%-át teszi ki elmondása szerint.

Mivel önmagában a sport nem tesz hozzá sokat a magyar nemzetgazdaság kibocsátásához, így ha markáns leállással is kell számolni – ami az egész év viszonylatában és az állami finanszírozás és a GDP-hozzájárulás eleve nem teljesen piaci volta miatt nem valószínű -, akkor sem veti vissza nagyon a GDP-t önmagában a sport.

Milyen hatással lesz tehát az ágazat a gazdaságra?

A könyvtári, levéltári, múzeumi szolgáltatások visszaesését is könnyű megbecsülni – áprilisban ez minden bizonnyal majdnem a teljes gazdasági aktivitás elvesztésével járt. A fokozatos újranyitással ez egyelőre változhat is, de Magyarországon egyelőre csak a szabadtéri múzeumok nyithatnak ki, a nyár pedig egyébként sem erős szezon az alágazatban.

Mindezeket összegezve az látszik, hogy az ágazat szinte összes alágazata jelentős visszaesést mutat, de a szerencsejátékoknál és a sportnál fennáll a gyors felpattanás esélye – a zeneiparban ez aligha valószínű, a nyári hónapok kiesése miatt az egész év meredek visszaesést mutat majd. Az ágazat így önmagához képest jelentősen visszaeshet, és így az alacsony nemzetgazdasági súlya ellenére a kibocsátásra gyakorolt hatása akár 1%-os visszahúzó erőt is jelenthet.

