Uniós összefogással szűrik ki a járványhelyzetben az átverős oldalakat, az ITM is csatlakozott

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelmi területe is bekapcsolódott abba az uniós szintű hatósági ellenőrzéssorozatba, amelynek célja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése az online piacról járványveszély idején - közölte a szaktárca kedden az MTI-vel.

Hangsúlyozzák, a koronavírus-járványban érintett országok mindegyikében megfigyelhető, hogy a veszélyhelyzetben megélénkült kereslet miatt a korábbinál több példát találni tisztességtelen kereskedelmi magatartásokra a webáruházaknál. Egyes kereskedők megtévesztő tájékoztatást adnak bizonyos termékek tulajdonságairól, nem törődve azzal, hogy a nem megfelelő védelmet nyújtó szájmaszk vagy fertőtlenítőszer használata súlyosbíthatja az egészségügyi kockázatokat.

Az ITM szakmai irányítása mellett ezért 2020. február végétől fokozott fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzéseket folytatnak a kormányhivatalok a hagyományos és az online kereskedelemben is. A webáruházak kínálata iránt jelentősen megnőtt igényt mutatja, hogy a legutóbbi kiskereskedelmi statisztika szerint márciusi forgalmuk megközelítette a tavalyi év végi havi adatokat. Mivel áprilisban egész hónapban, az országban mindenütt érvényben volt a kijárási korlátozás, és az üzletek jelentős része nem tartott nyitva, az elmúlt hónapban még tovább nőhetett a hazai online kereskedelem - írja a ITM.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közleményben elmondta: "a több mint két hónapja megkezdődött ellenőrzések során a fogyasztóvédelem mintegy 1200 üzlet és közel 600 webáruház gyakorlatát vizsgálta próbavásárlásokkal is. A webáruházaknál gyakran tapasztaltak agresszív kereskedelmi gyakorlatot, különösen olyan kézfertőtlenítők esetén, amelyeknél laborvizsgálatok igazolták, hogy hatástalanok. Az online jogsértések miatt fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti eljárások is indultak, ezek során eddig mintegy 3,5 millió forintot bírságot szabtak ki."

A hazai ellenőrzések keretében a járványveszély miatt keresett termékekre vonatkozó ajánlatoknál a termékek tulajdonságaira vonatkozó állítások és ígéretek helytállóságát nézi az ITM IT laboratóriuma. Emellett azt is vizsgálják, hogy a vásárlásra ösztönzés érdekében nem gyakorolnak-e nyomást a fogyasztókra, például azzal, hogy a termék készleten lévő, alacsony darabszámára figyelmeztetnek. Rendszeresen vizsgálják a szállítási idők megnövekedését és a rendkívüli áremelkedéseket is, amelyek elsősorban a szájmaszkok és kézfertőtlenítők esetén voltak jellemzőek. A járvánnyal összefüggő termékeket forgalmazó, újonnan létrehozott honlapoknál szinte minden esetben hiányzott a kötelező előzetes tájékoztatás a vállalkozás elérhetőségéről, az elállási és vitarendezési lehetőségekről - tájékoztatott az ITM.

Az Európai Bizottság az efféle jelenségek elleni összehangolt fellépés érdekében kezdeményezett gyors, egyidejű online ellenőrzést az Uniós Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC Hálózat) keretében.

A magyar csatlakozással a hazai fogyasztóvédelem által már több mint két hónapja folytatott kiemelt ellenőrzés folytatódik nemzetközi szinten is.

Az eddigi tapasztalatok alapján változatlanul folyamatos hatósági jelenlétre van szükség a piac tisztítása, a fogyasztók biztonsága és a jogkövető vállalkozások védelme érdekében - írja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.