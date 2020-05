A koronavírus-járvány hatása: márciusban megrohantuk a gyógyszertárakat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Márciusban több mint 30%-kal növekedett a vényköteles gyógyszerek forgalma a patikákban, ami azt mutatja, hogy a koronavírus a gyógyszerfogyasztási szokásokra is erősen rányomja a bélyegét. A részletes adatokból az is kiderül, hogy milyen készítményekből tankolt be leginkább a magyar lakosság és hogy az ország mely területein csapódott le leginkább a forgalomnövekedés.