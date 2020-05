Földbe döngölte az európai ipart a koronavírus

A koronavírus-járvány miatti leállás következtében márciusban az előző havihoz képest szezonális kiigazítással 11,3%-kal csökkent az ipari termelés az eurózónában a februári 0,1 százalékos havi csökkenés után. Az elemzők kissé nagyobb, 12,1 százalékos csökkenést vártak.

Euro area -11.3% in March over February, -12.9% over March 2019 #IndustrialProduction