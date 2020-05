Már Magyarországon is vannak heti halálozási adatok - látszik-e a koronavírus hatása?

A koronavírus járvány idején Magyarországon nem emelkedtek a halálozások - derül ki a KSH friss adatsorából, amelyből mostantól heti bontásban ismerhetjük meg az elhunytak számát.

Azokban az országokban, ahol a koronavírus-járvány súlyos lefolyású, az országos halálozási számok megugrása is látványos volt. Az egészségügyi rendszer túlterhelése miatt kevesebb embert tudtak megmenteni, illetve valószínűleg más betegségek kezelésére is kevesebb kapacitás jutott. Sőt, az is elképzelhető, hogy a koronavírusban elhunytak száma is magasabb, hiszen az ellátatlanság a tesztek elmaradását is jelenthette. Ezeket a hatásokat pedig csak mérsékelten csökkentette a kevesebb közlekedési baleset és a többi egyéb olyan halálok, ami társadalmi interakciók mérséklődésével kevesebb halálozást jelent.

Két hete a Financial Times kutatása arra jutott, hogy akár 60 százalékkal is magasabb lehet a koronavírus halálos áldozatainak száma, mint ahogy azt ma gondoljuk. A lap munkatársai a heti halálozási adatokat vetették össze az elmúlt évek statisztikáival 14 ország esetében, ebből vonták le a fenti következtetést. Számokban kifejezve: az érintett országokban a járvány kitörése óta a halálozások száma 122 ezerrel haladta meg a korábbi évek adatát, azonban addig hivatalosan „mindössze” 77 ezer áldozatot regisztráltak a kérdéses 14 országban.

A lap néhány kiemelten fertőzött régiót is megvizsgált, Lombardiában például 13 ezer haláleset történt az elmúlt közel két hónapban, ami több mint két és félszerese a korábbi évek átlagának és jóval meghaladta a koronavírus akkori 4348 hivatalos áldozatának a számát.

Magyarországon mindeddig nem volt lehetőség hasonló vizsgálatra, hiszen nem volt heti adatsor, csak jókora késéssel megérkező havi. Egészen máig volt ez így, hiszen most már 2015-ig visszamenőleg láthatjuk a heti bontású számokat.

A pontos helyzetértékelés így sem egyszerű, hiszen az adatok hétről hétre hullámoznak, ráadásul az influenzavírus tipikus szezonja az év eleje, így évről évre nagy különbségek alakulhatnak ki ugyanazon hét halálozási adatai között. Ezzel együtt annyit bátran kijelenthetünk: a friss statisztika egyáltalán nem cáfolja a koronavírus hivatalos, alacsony halálozási esetszámait. Mint ismert, idehaza bő két hónap alatt 430 személy hunyt el koronavírus-fertőzés következtében, és amennyiben ez helytálló, akkor aligha kell megugrást látnunk, hiszen Magyarországon hetente átlagosan 2500-an halnak meg. És nem is látunk:

A zajok kiszűrésére a Financial Times által alkalmazott megoldást választottuk mi is: megnéztük, hogy az előző öt évhez képest miként alakult 2020 első 16 hete. Mint az alábbi ábrán látható, az időszak első kétharmadában a 2015-2019-es átlagos heti halálozási szám magasabb volt, mint az idén. Aztán a két vonal összesimul, a különbség eltűnik, mivel a korábbi években tavaszi hetek már csökkenést hoztak.

A fenti ábra sokkal inkább a szezonális influenza hatását mutatja: a 2010-es évek második felében többször volt intenzív járvány, mint korábban megszokhattuk, ez magyarázhatja a magasabb számot. Az idén viszont a halálozást nem emelte meg jelentősen sem az influenza, sem a koronavírus.

Elméletileg elképzelhető lenne, hogy valójában Magyarországon is sokkal több a koronavírus áldozata, de ezt az egyéb (közlekedési stb.) esetek visszaesése elrejti. Ennek ellenőrzésére egyelőre nincsenek közvetlen lehetőségeink, egy nagyon közvetett (és természetesen bizonytalan) módszert viszont megmutatunk. Megnéztük, hogy az összes haláleset mekkora részét teszi ki a 65 évesnél idősebb emberek szomorú távozása. Mivel a koronavírus mortalitása kifejezetten az idősebbek körében magas, ezért ennek az aránynak meg kellene ugrania, ha az összes halálesetben a koronavírusos esetek például a baleseteket váltották volna le. Ennek azonban nincs nyoma, ez pedig további megerősítés, hogy - Európa több más országával szemben - az országban nem lehet érdemben több koronavírusos haláleset, mint amennyit a hivatalos számokból láthatunk.

Címlapkép: Getty Images