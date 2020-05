Merkely: meglepően alacsony Magyarországon a vírusfertőzöttség, ezért éljünk úgy, mint előtte

Még „a szakmabelieket is meglepték” az országos reprezentatív koronavírus felmérés első felének adatai , „én magam is ötszörös előfordulási gyakoriságra számítottam” – ismerte be az ATV Egyenes Beszéd című kedd esti műsorában Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.