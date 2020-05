SAP: a koronavírus miatt a jövőből a jelenbe költöztek a legfontosabb technológiai trendek

Nemhogy hátráltatja, hanem inkább felgyorsítja a cloud szolgáltatásokra való átállást a magyarországi cégeknél a koronavírus-járvány. Még csak másfél hónap telt el a koronavírus magyarországi felbukkanása óta, így egyelőre a járvány előtti gazdasági folyamatok a meghatározóak a szoftveriparban. A megkezdett projektek folytatódnak, most még nem látszik, hogy hirtelen leállnának a hosszú távú fejlesztések - mondta el a Portfolio-nak adott interjúban az SAP Hungary ügyvezető igazgatója, Pintér Szabolcs. Hozzátette, hogy a járvány miatt felgyorsultak azok a technológiai trendek, amelyeket a 2020-as évekre jósolt korábban az SAP, "a jövőből a jelenbe költöztek".

Az anyacég néhány hete publikált első negyedéves gyorsjelentésben azt lehetett látni, hogy a cloud bevételek még mindig dinamikusan növekszenek, miközben ezzel párhuzamosan a hagyományos szoftverértékesítések kétszámjegyű ütemben csökkennek. Mi a trend a magyar SAP-nál? Felgyorsíthatja a cloudra való átállást a járvány a hazai cégeknél, vagy pont, hogy hátráltatja? Egyáltalán mennyire állunk „jól” régiós / európai viszonylatban?

A cloud erősödése már egy ideje visszafordíthatatlan folyamat, negyedévről negyedévre rekordokat érünk el ezen a területen, de

most úgy látjuk, a járvány egyértelműen tovább fogja gyorsítani a felhőre való átállást, növekvő érdeklődést érzékelünk több szektorban is.

A KKV-knál egyértelmű a nyitottság, náluk azonban a költségek jobban befolyásolják a végső döntéseket, de az állami nagyvállalatok is egyre inkább leteszik a voksukat a felhőmegoldások mellett, és a maximális testreszabhatóságot szívesen engedik el a rugalmasabb és sokkal gyorsabb bevezethetőség kedvéért. Az európai ügyletek léptékéhez képest itthon persze van még hova fejlődni, de megkezdtük a felzárkózást.

Az anyavállalatnál erős volt az első negyedév és a menedzsment meg is emelte az idei profitvárakozását. Mi a helyzet a magyar SAP-nál, mennyire válságálló a cég egy ilyen környezetben, amikor a vállalatok elhalasztják a nem kulcsfontosságú beruházásaikat?

Egyelőre a kereslet szerkezetében nem látunk jelentős eltérést, a megkezdett projektjeink folytatódnak, nem érzékeljük, hogy hirtelen leállnának a hosszútávú fejlesztések vagy nagyon más irányba fordulnának a vállalatok. Természetesen figyelembe kell venni, hogy

még alig telt el másfél hónap a járvány magyarországi felbukkanása óta, a járvány előtti gazdasági folyamatok egyelőre még meghatározóbbak.

Az első hetek a védekezésről, tűzoltásról, operatív döntésekről szóltak, alig 1-2 hete rendeződött úgy az élet, hogy előretekintésre is van módja egy nagyvállalat boardjának. Az SAP-nak az államigazgatás, a banki-biztosítói, a közmű és az energetikai szektor vállalataival szoros az együttműködése, azt egyelőre nehéz megjósolni, hogy ezeken a területeken hosszútávon milyen változások várhatóak.

Milyen változásokat hozott az SAP mindennapi üzletmenetében a járvány?

Alapvetően nagy versenyelőnyünk volt sok más vállalattal ellentétben, hiszen magasszintű volt a digitalizáltság, és a home office fogalmát is ismertük és használtuk. A cégnél azonban szívesen volt bent mindenki, és az egymással és ügyfelekkel történő kapcsolattartás személyessége is fontos volt számunkra, úgyhogy nekünk is hozzá kellett szoknunk az új környezethez. Jól vizsgáztunk, hiszen körülbelül egy hét alatt sikerült az 1200 fős dolgozói létszám számára a távoli munka minden feltételét biztosítani és a rendszer zavartalanul működik a mai napig. A bizonyos pontokon személyes ügyintézést is igénylő HR vagy adminisztratív folyamatainkat is átalakítottuk az új környezethez, ami különösen az idő szorítása miatt volt nagy kihívás.

Hogy reagált az SAP a járványra? Úgy tudom, hogy több alkalmazását és megoldását ingyenessé tette. Melyek ezek, kiknek szólnak, hogyan segítenek?

Méretünkhöz, globális piaci szerepünkhöz méltóan kötelességünknek érezzük, hogy a vállalatokat és szervezeteket akkor is támogassuk, amikor nehéz helyzetbe kerülnek. Ez a fajta rugalmasság, megbízhatóság és partneri hozzáállás a kulcsa a hosszú távú ügyfélkapcsolatainknak. Éppen ezért globálisan és lokálisan is gyorsan léptünk az ügyfelek támogatását célzó ingyenes ajánlatainkkal.

Elsőnek az üzleti célú utazások tervezésére, lebonyolítására és adminisztrálására szolgáló SAP Concur megoldásunk TripIt Pro applikációját nyitottuk meg az utazni kényszerülő magánemberek és dolgozók számára, hogy ennek segítségével az utazást korlátozó minden nemzetközi lépésről időben tájékozódhassanak.

applikációját nyitottuk meg az utazni kényszerülő magánemberek és dolgozók számára, hogy ennek segítségével az utazást korlátozó minden nemzetközi lépésről időben tájékozódhassanak. Ezzel egyidőben díjmentes hozzáférést adtunk globális beszerzési rendszerünkhöz, az Ariba Discoveryhez , mely a válság miatt felbukkanó legkülönfélébb beszerzési igények gyors kielégítéséhez volt kulcsfontosságú.

, mely a válság miatt felbukkanó legkülönfélébb beszerzési igények gyors kielégítéséhez volt kulcsfontosságú. Emellett a krízishelyzetre reflektáló, gyorsan beüzemelhető online felméréseket tettünk ingyenessé ügyfélélmény-menedzsment megoldásunk, a Qualtrics segítségével, különböző szektorokra és problémákra fókuszálva. Ezeket világszerte használják kormányzati és egészségügyi szervezetek a koronavírussal kapcsolatos lakossági tájékoztatásban és az egészségügyi személyzet állapotának felmérésében, de oktatási intézmények is hasznát veszik a távoktatás kihívásainak kezelésében. A vállalatokat a távmunka helyzet felmérésével segítjük, illetve azt is támogatjuk, hogy a cégek felmérjék ügyfeleik igényeit, visszajelzéseit a lojalitás erősítése érdekében.

Fotó: Stiller Ákos

Milyen területeken tud az SAP a leginkább segíteni a járvány elleni harcban?

Magyarországon a Remote Worke Pulse felmérésünkre mutatkozott a legnagyobb igény a vállalatok részéről, ezzel az eszközzel a vezetők gyors visszajelzést kaphatnak arról, hogy a kollégák hogyan boldogulnak az otthoni munkavégzéssel, és mi az, amiben támogatásra lenne szükségük. Elsősorban az állami szektorban működő nagyfoglalkoztatók, valamint a banki-biztosítói piacon működő vállalatok vették igénybe ezt a felajánlásunkat.

De az egészségügyi, kormányzati szektor számára is rendelkezésre állunk megoldásainkkal itthon is, ahogy nemzetközi szinten is: több országban elindult az együttműködésünk a helyi közigazgatási intézményekkel. Bulgáriában a szófiai és több kisebb önkormányzat már elindította és használja a COVID-19 felmérést, ami nem csak olyan alapvető kérdések megválaszolásában segít, hogy mi a teendő, ha valaki kapcsolatba kerül egy fertőzött személlyel, vagy hova forduljunk, ha idősként, fogyatékkal élőként vagy szülőként segítségre lenne szükségünk, de önkéntesek és adományozók is ezen a felületen keresztül tehetik meg felajánlásaikat. Németországban a szövetségi külügyi illetékesek felkérésére 24 óra leforgása alatt, ingyenesen állították fel az SAP csapatai azt a tájékoztatási és adatgyűjtő platformot, amivel biztosítható volt a külföldön rekedt német állampolgárok szervezett hazajuttatása. Emellett az időszakosan ingyenessé tett Ariba Discovery platformunk a jelenlegi krízishelyzetben instant megoldás lehet: az Egyesült Államokban például egy New Yorki szükségkórház felállításához ezen a felületen keresztül alig fél óra alatt tudták lebonyolítani 500 ágy beszerzését és a leszállítás megszervezését.

Az elmúlt években sokat beszéltünk a mesterséges intelligencia előretöréséről, az adatelemzés és előrejelzések fontosságáról, a digitalizáció szükségességéről. Milyen szerepük van ezeknek a feltörekvő technológiáknak a járványban és a válság kezelésében?

A kormányzatok számára ez a helyzet megmutatta, hogy

egyre fontosabbá válik az egészségügyi adatok megfigyelhetősége, ezek nemzeti szinten való monitorozása, összefüggések kirajzolása, ezek alapján pedig előrejelzések készítése, tendenciák kimutatása

– ezekben mind vannak egyedülálló megoldásaink. Emellett kereslet-kínálat előrejelzésekkel, ellátási lánc menedzsmenttel is támogatni tudjuk a döntéshozókat - gondoljunk csak egy nagyon konkrét példára: a maszkok és egyéb védőfelszerelések országos elosztásához pontosan látni kell az intézmények készleteit, a felmerülő igényeket. Az IBP nevű megoldásunk pontosan ebben tud segíteni, az adatok digitalizálásával, mesterséges intelligencia technológiák segítségével, előrejelzésekkel optimalizálni lehetne a területi és mennyiségi elosztását ezeknek az védőeszközöknek.

Emellett portfóliónk hagyományosan erős termékei is nagy szolgálatot tesznek a válságban. A humán erőforrás menedzsment platformunkkal, a SuccessFactors-szal a munkaerő megtartásában, motiválásában, kiválasztásában tudunk új generációs megoldásokat nyújtani a vállalatoknak. Meglátásunk szerint előtérbe fognak kerülni a költségek nyomon követését, költségcsökkentések kezelését, profitoptimalizálást, back-office és controlling tevékenységet támogató fejlesztéseink. A digitális szolgáltatási környezet, a távmunka, a telekonferencia, a valódi papírmentes iroda, a digitális aláírás és szerződés hamarabb valósult meg, mint gondoltuk, ezekre is kínálunk megoldást. Emellett kiemelt figyelmet kapnak majd az ügyfelek megszólítását, elérését célzó marketing automatizációs és ügyfélélmény menedzsment megoldások, a sales ciklusok monitorozása, omnichannel értékesítési felületek követése – ez mind a B2B, mind a B2C iparágban nélkülözhetetlen lesz az új világban.

Miként teremthető meg az egyensúly a core business biztonsága és a felvállalt ad hoc megbízatások között, hogy egyik se veszélyeztesse a másik sikerét?

A legtöbb vállalathoz hasonlóan mi sem utazunk, az ezzel felszabadult időt más tevékenységekre lehet fordítani, köztük például a jelenlegi helyzetre reflektáló aktuális ajánlatainkkal és együttműködésekkel tudunk foglalkozni. Összességében azonban a core business egyensúlya nem borult meg, haladunk a megkezdett nagy projektekkel, illetve mi is nagyobb figyelmet fordítunk az ügyfeleinkkel és partnereinkkel a még szorosabb kapcsolat kialakítására és a visszacsatolások nyomon követésére.

Az év elején publikálták prognózisaikat a 2020-as évekre, 10 trendet kiemelve a technológia világából. Változtatott ezen bármit a járvány, akár a kilátásokban, akár az időzítésben?

Azt mondhatjuk, hogy a 10 megnevezett trend közül 8 nem csak megállja a helyét, hanem hatványozottan felgyorsult a járvány következtében.

A brutális ugrás a számítási és adatátviteli kapacitásban, a felhő mint a leggyorsabban fejlődő ökoszisztéma, az ügyfélélmény mint kiemelt jelentőségű üzleti mutató, a munka világának teljes átalakulása, az adatok értéke, a mobilkommunikáció mint a nélkülözhetetlenség eszköze, a közösségi terekkel járó biztonsági kihívások jelentősége, az egészségügy digitalizációja mind-mind olyan jelenség, ami a jövőnkből a jelenbe költözött.

Két ponton talán korrigálni kell előrejelzésünket, bár ezek biztos kijelentéséhez sem telt még el elég idő: a megosztásos modellek forradalma az egészségügy-biztonsági aggályok miatt hátrébb szorulni látszik, illetve a megújúló energiák, fúziós energiatermelés szerepe is kérdőjeles a világpiaci energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalt zuhanása nyomán.

Fotó: Stiller Ákos

Címlapkép forrása: SAP