Csak a koronavírus második hulláma esetén jöhet negatív kamat Amerikában

Csak egy második járványhullám esetén lenne rá sansz, hogy a Fed negatív tartományba tolja az alapkamatot a Goldman elemzője szerint. Hozzáteszi, hogy egy ilyen lépés egyébként nem is lenne annyira sikeres.

Egy újabb jelentős gazdasági sokk arra késztetheti a Fedet, hogy a negatív tartományba tolja a kamatot, de még ez sem jelentene túl nagy segítséget a Goldman Sachs elemzője szerint, aki a CNBC-nek nyilatkozott. A Fed elnöke, Jerome Powell szerdán jelentette be, hogy nincs napirenden a negatív alapkamat, még akkor sem, ha több jegybank is már erre az útra lépett (és már a Bank of England is nyitottnak tűnik rá).

Zach Pandl, a Goldman elemzője szerint a negatív kamatok megvalósulásának esélyét a koronavírus második hulláma növelné, amely így derékba törné az elemzők és a befektetők által várt gazdasági helyreállást. Az elemző hozzátette: az első lépést ekkor is a költségvetésnek kéne megtennie, és szerinte a negatív kamatok nem tudnának érdemben javítani a helyzeten.

Szerinte viszont a mostani helyzetben nagyon alacsony a valószínűsége a negatív alapkamatnak.

Sok elemző egyébként is megkérdőjelezi a negatív kamatok hatékonyságát, Japánt és Európát idézve, ahol a negatív kamatok mellett sem indult be igazán a gazdasági növekedés. Pandl elmondta azt is, hogy szerinte a dollár erősödése nem fog kitartani sokáig, ahogy a globális gazdaság kezd magára találni.