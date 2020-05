Rég láttunk ennyire siralmas számokat Európában, de a magyar gazdaság a válságállók között

Több ország kellemetlen meglepetést okozott az első negyedéves GDP-adatokkal, váratlan volt például a francia gazdaság beszakadása. Magyarország az Eurostat adatai szerint továbbra is az élmezőnyben van a kontinens növekedési versenyében, bár a dobogóról leszorultunk.

Azt már az előzetes adatokból tudtuk, hogy az eurózóna és az EU28-országok gazdasága is nagyot zuhant az első negyedévben a koronavírus-járvány következtében, az egy évvel korábbihoz képest. Az egy évvel korábbihoz képest a valutaövezet gazdasága 3,2%-kal, az Unióé pedig 2,6%-kal esett vissza.

A tavalyi első negyedévhez képest a magyar gazdaság a negyedik legerősebb növekedési ütemet tudta felmutatni, a 2%-os bővülés a kevés pozitív szám közé tartozott Európában. Nálunk erősebben csak Románia, Bulgária és Litvánia tudott növekedni.A listában van néhány kellemetlen meglepetés, elsősorban Franciaország 5,4%-os zuhanása sorolható ide, így még a járvány által leginkább érintett olasz és spanyol adatot is alulmúlták.

A listából is látszik, hogy több ország egyelőre nem tette közzé adatát. Magyar szempontból ez azt jelenti, hogy reálisan még Írországnak, Máltának és Észtországnak lehet esélye megelőzni minket a korábbi negyedévek növekedési adatai alapján. A többiek (Görögország, Horvátország, Luxemburg, Szlovénia) valószínűleg nem lesznek ránk veszélyesek.

A régióban a magyar növekedés dobogós volt, hiszen a román és a bolgár gazdaság gyorsabban bővült nálunk. Az ugyanakkor szintén talán sokaknak meglepetés lehetett, hogy Szlovákia egész Európa negyedik legrosszabb GDP-adatát produkálta, illetve Csehország is kifejezetten gyengén teljesített.

Negyedéves alapon az eurózóna 3,8 százalékkal, az EU28 gazdasága pedig 3,5 százalékkal zsugorodott, itt még kevesebb volt a pozitív szám.

Negyedéves összevetésben már a magyar GDP is zsugorodott kicsit, de így is a hatodik legerősebb volt Európában. A régiós vetélytársak mellett Finnország és Svédország is elénk került ebben a rangsorban. Pozitív adatot csak Románia, Bulgária és Finnország tudott felmutatni.

Látszik, hogy a negyedéves változásban is kellemetlen meglepetés volt a francia gazdaság, mely majdnem 6%-kal zsugorodott, de rögtön mögöttük Szlovákia jött szintén 5% feletti visszaeséssel, amivel alulmúlták az olasz és a spanyol adatot is.

Címlapkép: Getty Images