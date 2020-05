Újabb 3 évre Pleschinger Gyula a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Újabb három évre Pleschinger Gyulát, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagját választotta elnökévé május 15-én, pénteken a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT). Az idén 126 éves, mintegy 3200 tagot számláló szakmai-tudományos egyesület főtitkári feladatait – immár a harmadik elnökségi ciklusban – továbbra is Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója látja el.

A koronavírus-járvány miatt rendhagyó módon, interneten tartotta meg tisztújító küldöttgyűlését a kontinens egyik legrégebbi civil szervezete. A tisztújítás eredményeként, a küldöttek egyhangú döntésével a Magyar Közgazdasági Társaság 22 fős elnökségének új tagjai a következő hároméves ciklusra Baksay Gergely, az MNB Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóságának vezetője; Baráth Etele, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, volt Európa-ügyi miniszter, az MKT Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke; Molnár József, a MOL Nyrt. vezérigazgatója és Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója lettek.

A Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének tagjai a 2020–2023-as ciklusban a következők.

Örökös tiszteletbeli elnökök: Kádár Béla (akadémikus), Kovács Árpád (Költségvetési Tanács).

Elnök: Pleschinger Gyula (Monetáris Tanács).

Főtitkár: Hegedüs Éva (GRÁNIT Bank Zrt.).

Alelnökök: Balázs Péter (Közép-európai Egyetem), Bod Péter Ákos (Budapesti Corvinus Egyetem), Palócz Éva (Kopint-Tárki Zrt.), Palotai Dániel (Magyar Nemzeti Bank), Patai Mihály (Magyar Nemzeti Bank, Budapesti Értékrőzsde Zrt.) és Wolf László (OTP Bank Nyrt.).

Elnökségi tagok:

Baksay Gergely (Magyar Nemzeti Bank),

Baráth Etele (EGSZB),

Bencsik Ildikó (MKT Ifjúsági Bizottság),

Bischof Zsolt (Béres Gyógyszergyár Zrt.),

Halm Tamás (BGE, Közgazdasági Szemle),

Madár István (Portfolio),

Madarász László (Korona Zrt.),

Mádi Zoltán (SZHISZ),

Molnár József (MOL Nyrt.),

Pongrácz Ferenc (Tungsram Csoport),

Selmeczi-Kovács Zsolt (GIRO Zrt.)és

Terták Elemér (Európai Bizottság).

Az MKT Felügyelőbizottságának elnöke: Sándorné Kriszt Éva (BGE).

Az MKT megyei szervezeteinek és szakosztályainak a küldöttei elfogadták az egyesület éves beszámolóját és idei pénzügyi tervét. A leköszönő elnökség nevében Pleschinger Gyula elnök és Hegedüs Éva főtitkár adtak összefoglalót a küldötteknek a Magyar Közgazdasági Társaság elmúlt három évének eredményeiről. Emlékeztettek rá, hogy a most zárult elnökségi ciklusban három, szakmailag és a résztvevők számában egyaránt sikeres közgazdász-vándorgyűlést (Eger, Debrecen és Nyíregyháza) tudhat maga mögött a társaság, amelynek 24 szakosztálya és 17 megyei szervezete továbbra is évente mintegy 80–100 szakmai rendezvénnyel – konferenciákkal, előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel – várja az érdeklődőket.

Új szintre léptek az MKT nemzetközi kapcsolatai is ebben a hároméves ciklusban. A társaság 2017 nyarán önálló szekcióval vett részt a Mexikóban megrendezett, XVIII. Közgazdász Világkongresszuson, és több szakmai konferenciát, fórumot szervezett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal közösen. A visegrádi országok közgazdasági társaságaival 2018 tavaszán megkötött együttműködési megállapodás már három komoly nemzetközi konferenciát is eredményezett, és az MKT 2019-ben első alkalommal csatlakozott az ugyancsak V4-es Közgazdasági Olimpia kezdeményezéshez, amelynek prágai döntőjénszépen helytállt a magyar diákokból álló csapat.

Erősödtek az MKT kapcsolatai a határainkon túli testvérszervezetekkel is. A közös munka fontos eredménye, hogy az MNB Kiválósági Ösztöndíjának mintájára, a Magyar Közgazdasági Társaság kezdeményezésére 2018-ban elindult a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjprogram a legtehetségesebb határon túli magyar közgazdászhallgatók támogatására.

Fontos előrelépés az is, hogy 2019-ben Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán elindult a Kárpátaljai Magyar Közgazdász Társaság megszervezése is. A bővülő programkínálat szervezeti fejlesztésekkel is járt az MKT életében. Az elmúlt három évben négy új szakosztály (Európai Uniós; Demográfiai; Fintech és Pénzügyi Kultúra, Ingatlanpiaci) kezdte meg munkáját, valamint újjáalakult az Államháztartási Szakosztály is. A társaság taglétszáma jelenleg 3200 fő, és folyamatosan emelkedik.