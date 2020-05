Válság ide vagy oda, új kórházat nyit az egyik legnagyobb magánegészségügyi csoport

A járványügyi helyzetben valósággal berobbant a videós távkonzultáció és ez a megoldás várhatóan tartósan velünk marad - árulta el a Portfolio-nak adott interjújában Lancz Róbert, a Doktor24 Csoport vezérigazgatója több ezer ilyen vizsgálat lebonyolítása alatt megszerzett tapasztalatai alapján. A magánegészségügyi szolgáltató vezetője arról is beszélt, hogy a videókonzultáció továbbfejlesztése érdekében egy új, egyedülálló szolgáltatáson dolgoznak. A vezérigazgatóval beszéltünk a koronavírus-gyorstesztek egy részének alkalmatlanságáról, a cégcsoport tesztelési stratégiájáról, az egészségügy újranyitásának tapasztalatairól, az új egészségközpontjuk és kórházuk tervezett megnyitásáról és a krízis magánegészségügyi piacra gyakorolt hatásáról is. Ennek kapcsán előrevetítette: a koronavírus felgyorsíthatja az átrendeződést a piacon, a tőkeerős központok még inkább helyzetbe kerülhetnek.

Lassan eltelt két hónap a koronavírus-járvány okozta új helyzetben a magánegészségügyi szolgáltatók számára. Mi a Doktor24 Csoport várakozása a helyzet normalizálódása kapcsán?

Az a célunk, hogy higiénés szempontból a miénk legyen a legbiztonságosabb ellátóhely. A pandémia kezelésében - a nagy nyugat-európai klinikákhoz hasonlóan - az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi központ (ECDC) ajánlásait követjük. Beszereztük a védelmi felszereléseket, átszerveztük a betegutakat, precízen fertőtlenítünk, az ügyfeleket, kollégákat elkülönítjük. A vállalati és magánbiztosítói piacon a Doktor 24 a legnagyobb szolgáltató.

Nagy terhelésre számítunk már az első hetekben. Beindítottuk az előzetes időpont foglalási rendszerünket, senki nem marad ellátás nélkül.

Szűkülhet, vagy bővülhet a kereslet a magánszolgáltatók piacán?

A szűrővizsgálatok száma éves szinten csökkenhet, csakúgy, mint a műtétek és járóbeteg-vizsgálatok száma. Nagy kérdés, hogy a gazdasági visszaesés hogyan érinti majd a vállalatok egészségre szánt büdzséjét, illetve a magánügyfeleket. Mi jelentős kedvezményekkel indulunk, új konstrukciókat dolgoztunk ki, hogy

mindenkinek legyen megfizethető szolgáltatásunk, ha orvosi kezelésre szorul.

Hogyan reagált a személyes orvos-beteg találkozók kiesésére a szolgáltató az elmúlt hetekben?

A koronavírus okozta korlátozások miatt megszűntek a személyes orvos-beteg találkozók, miközben óriási igény volt az orvosainkra. A Doktor24 Magyarországon

elsőként vezette be a távorvoslást, valósággal berobbant a videókonzultációs szolgáltatás,

és valószínű, hogy ez a megoldás tartósan velünk is marad. Eddig több ezer ilyen vizsgálatot bonyolítottunk le. Közben új, a távkonzultációt támogató szabályozás is született. Jelenleg egy olyan, Magyarországon egyedülálló szolgáltatáson dolgozunk, amelynek a lényege, hogy egy speciális céleszközt helyezünk ki a családokhoz és a munkahelyekre, amelyek kényelmesebbé és hasznosabbá tehetik az online konzultációt. Ez nem egy egyszerű videohívás, hanem olyan megoldás lesz, amellyel a betegek könnyedén tudnak adatokat rögzíteni és küldeni a konzultáló orvosnak, vagyis minden esély megvan arra, hogy ki tudjuk váltani a fizikális orvos-beteg találkozók egy részét. Ez a megoldás akár rendelési időben, akár azon kívül az ügyfelek rendelkezésére áll. Már tart a rendszer tesztelése, az eredmények nagyon biztatóak. Példaként annyit mondhatok, hogy

az új eszközzel a legkisebb vidéki falvakban is ugyanolyan hatékonyan tudnak majd a budapesti szakorvosaink szív- vagy légzési zörejeket hallgatni, mintha a rendelőben jelent volna meg a páciens.

Milyen lépéseket tett még a csoport ebben az átmeneti időszakban?

A pszichiátereink, pszichológusaink napok alatt összeraktak egy új, krízisvonal szolgáltatást, ezt sok partnerünk már meg is rendelte. Ez a termék is hosszú távon megmaradhat. Ma sokan bizonytalanságban élnek, nem látják, hogyan fog működni az a cég vagy intézmény, ahol dolgoznak, lesz-e igény a munkájukra. Ilyenkor fokozódik a stressz, a szorongás, kifejezettebbé válnak a hangulatzavarok, megjelenik a családon belül is a feszültség. A cégek által a dolgozóknak biztosított kríziskezelés tehát nem egyszerűen egy új cafeteria-elem, hanem a tapasztalatok alapján igen hasznos valódi segítség. Vizsgáljuk, hogy ez miként maradhat tartósan a rendszerben, nemcsak a vírus idején, hanem általában bármilyen nehéz élethelyzettel kapcsolatban. A krízisvonal segíti például azokat a munkavállalókat is, akiket elbocsátottak, és a létbiztonságukat látják veszélyben. A szolgáltatásra a biztosító partnereink is gyorsan reagáltak, ők is nagyon sok lakossági és vállalati ügyfelüknek vásárolják meg ezt a Doktor24 szolgáltatást.

Több magánszolgáltató választotta azt az utat, hogy viszonylag gyorsan belépett a koronavírus-gyorstesztek piacára. Ebben a tekintetben a Doktor24 milyen stratégiát követ?

Sok más magánegészségügyi szolgáltatóval ellentétben mi óvatosan indultunk el ezen a vonalon.

Magyarország elismert virológusaival, mikrobiológusaival konzultálva arra kellett rádöbbennünk, hogy a gyorstesztek egy része alkalmatlan a tesztelési feladatra.

Kizárólag a minősített laboratóriumok validált eljárásai látják el azt a funkciót, amire szánják. Több gyorstesztnél kiderült például, hogy sok álpozitív eredményt produkál. Az pedig még nagyobb probléma lehet a gyakorlatban, amikor hibásan jelez negatív eredményt a teszt. A Doktor24-nél nagyon erős a vállalati ügyfélkör, részükről érthető módon

nagy volt rajtunk a nyomás, hogy végezzünk gyorsteszteket. Felelős szolgáltatóként ezt nem tehetjük meg.

Magyarország két legjelentősebb laboratóriumának bevonásával viszont mi is kínálunk professzionális teszteket, és mindenkit a szakmailag védhető irányába terelünk.

Hogyan reagáltak erre az ügyfelek?

Értékelik és elfogadják. Nagyon kevés a valid információnk a tesztek megbízhatóságával kapcsolatban, és hiányzik az egységes kormányzati állásfoglalás, ami a gyorsteszteket a helyére tenné. Ennek pótlására a magánszolgáltatókra edukációs szerep is hárult, mi például tájékoztató- és videóanyagokat készítettünk, ahol az orvos-igazgatónk és az infektológusunk részletesen kifejti, mi a probléma a gyorstesztekkel, és mi a helyes eljárás.

De végez tesztelést a Doktor24?

A vállalati ügyfeleinknek megszervezzük a tesztelést. Akár helyben is történhet a mintavétel, amit aztán elküldünk a laborba. A vírus genetikai állományának kimutatására alkalmas polimeráz - láncrekció (PCR) tesztek mellett ellenanyag vizsgálatokat is végzünk, de még a validált gyorstesztek esetében is csak úgynevezett ELISA-kontroll mellett. Ez azt jelenti, hogy az álpozitív eseteket érzékeny és drága laboratóriumi vizsgálattal szűrjük ki. Sikerült laborkapacitásokat foglalnunk, a legújabb PCR vizsgálati módszer például néhány órán belül megbízható eredményt ad.

A tesztek elvégzésének jelentősége van járványügyi szempontból, de mint magánszolgáltató fontos az egészségügy újraindítása után is.

Vannak olyan vizsgálatok, beavatkozások, ahol a teszt elvégzése az előfeltétel. Nálunk a biztonság az első, ezért ahol ez szükséges, ott akkor is szűrni fogunk, még akkor is, ha ez költségesebbé teszi a szolgáltatást.

Ha már az újranyitásnál tartunk, mik az elmúlt néhány nap tapasztalatai?

Nagy ugrás érzékelhető az ügyfélmegkeresésekben a korábbi hetekhez képest. A múlt héten felkészültünk, ezen a héten pedig újra kinyitottunk. Az ügyfelek megtalálnak minket, az orvosaink, szakdolgozóink munkára készen állnak. Számításaink szerint május végéig eljutunk oda, hogy a zárás előtti kapacitás kb. 80 százalékán fogunk működni, júniusban pedig már teljes erőbedobással, hacsak újabb korlátozások, vagy váratlan fordulat nem történik. Ám szükség esetén extra kapacitásokkal is tud futni a csoport.

Látjuk azt is, hogy az állami egészségügy iszonyúan leterhelt, helyes döntés, hogy az emberi erőforrások minisztere engedélyezte a magánszolgáltatók megnyitását.

Rengeteg ember gondolja ugyanis azt, hogy egy ilyen kockázati időszakban inkább a magánszolgáltatókhoz fordul, az állami egészségügyben a vírus okozta fertőzés kockázatát magasabbnak ítélik.

A szigorú protokollnak köszönhetően nálunk jóval kisebb a fertőzés veszélye, mintha elmennénk vásárolni. Előzetes kikérdezés és lázmérés után, védőfelszerelésben, és folyamatosan fertőtlenített közegben látjuk el az egymástól térben és időben jól elkülönített pácienseket, akiknek a többi között maszkot is adunk.

Milyen egyéb rövid távú tervekkel rendelkeznek?

Dolgozunk egy projekten, ahol azon, ellátás nélkül maradt határon túli magyarok egészségügyi gondozását is biztosítanánk, akik korábban Magyarországra jártak orvoshoz, de most gyógyszer, és tanács nélkül maradtak.

Elsőként a legnehezebb helyzetbe került kárpátaljai magyaroknak nyitjuk meg a távkonzultáció lehetőségét májusban, a telemedicinával szimbolikusan megnyílnak a nehezen átjárható határok is.

A projektet karitatív szervezetekkel együtt indítjuk, ők is, mi is - és reményeink szerint a kormány is - támogatja a programot.

Mekkora sebet ejtett a mostani krízis a cégcsoporton és mit okozhat ez a magánpiacon?

Gazdaságilag erős csoport a Doktor24, összetartó orvoscsoporttal és szakszemélyzettel. A vírus nálunk nem követelt munkahelyeket. A csapat jól vizsgázott.

Az eltervezett fejlesztéseink is változatlanul futnak: a kelenföldi városközpontban épül a 3400 nm-es új egészségközpontunk és kórházunk, terveink szerint ősszel nyitunk.

A piacon átrendeződés jöhet. A biztonságnak komoly ára és értéke van. Ez a minősített, tőkeerős központokat hozza helyzetbe. Egy ideje azt látjuk, hogy néhány nagy szolgáltató kiemelkedik, oda összpontosul a kereslet és a szakmai tudás is. Oda húznak az orvosok, a szakszemélyzet, az ügyfelek. A vírus okán ez a folyamat felgyorsulhat, ez még nagyobb lehetőséget, és ehhez tartozó felelősséget jelent a nagyobb, stabilabb, fejlődni képes szolgáltatóknak.

A cikk megjelenését a Doktor24 Csoport támogatta.