Koronavírus: lazít tovább Magyarország - De mennyire volt eddig szigorú a többiekhez képest?

Mivel jövő hétfőtől Budapesten is érvénybe lépnek a lazítások a koronavírus miatt elrendelt kijárási korlátozásokban, így megnéztük, hogy most még mennyire számít szigorúnak a szabályozás itthon nemzetközi összevetésben és a többi régiós országban most hogyan állnak a lazításokkal. Hiszen naponta kapjuk a híreket az enyhítésekről, de nem árt ezeket egy összevethető módszertan alapján ábrákon is elhelyezni.