Pattanásig feszült a helyzet: a támogatások hiányába az egész német autós társadalom beleremeg?

A koronavírus megjelenése, a megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések borzasztóan nehéz helyzetbe hozták a német autóipart egy kritikus időszakban. A szektor hiába tölt be meghatározó szerepet az ország gazdaságában, biztosít munkahelyet százezreknek, a politikusok egyelőre nem siettek a megsegítésére, legalábbis abban a formában nem, ahogy azt az autógyártók annyira szeretnék. Az új autók vásárláshoz adott állami támogatás egyelőre várat magára, mert számos védhető érv szól ellene. Látni kell azt is viszont, hogy a késlekedésnek hatalmas ára lehet.

A koronavírus váratlan megjelenése nagyon nehéz helyzetbe hozta a globális autóipart, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott enyhébb, szigorúbb kormányzati intézkedések, a beszállítói láncok megszakadása, a kereslet, autóeladások drámai visszaesése, az autógyárak és az autószalonok ideiglenes bezárása valóságos sokként érte az iparági szereplőket.

Természetesen mindez igaz volt Németországra is, ahol az autóipar termelése már 2019-ben, a koronavírus megjelenése előtt 23 éves mélypontra zuhant. Az ország autóipara, amely a német GDP durván 5 százalékát adja, és amely közvetlenül 830 ezer embernek ad munkát, csupán 4,66 millió autó legyártására volt képes tavaly, amely mintegy 9 százalékos visszaesést jelentett 2018-hoz képest. A külső kereslet csökkenése, az új technológiákra történő átállás és az elektromos autók vártnál gyorsabb elterjedése pedig már a békeidőkben is durván 400 ezer német munkahely jövőjét veszélyeztette.

Könnyű belátni, egy kritikus, kiemelten fontos időszakban érte a német autóipart a koronavírus-járvány, amely az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb statisztikája szerint átlagosan 29 napos leállásra kényszerítette az ország üzemeit, amely során mintegy 606 ezer autóval kevesebb készült el, mint ahogyan arra számítani lehetett korábban.

Mindez természetesen borzasztóan rossz hír a német költségvetésnek is, amelynek 2018-ban durván 93,4 milliárd eurós adóbevétele származott a gépjárművek értékesítéséből, az üzemeltetésükhöz igénybe vett szolgáltatásokból, termékekből. Első pillantásra ezért is nehéz megérteni, hogy az érdekvédelmi szervezetek és az autógyártók folyamatos kérése ellenére miért vonakodik a német kormány kézzelfogható segítséget nyújtani az autóipara számára. Látni kell azt is, hogy míg Kína, amely az elektromos autó forradalmat arra kívánja felhasználni, hogy világelsőségre tegyen szert az autóiparban, szinte azonnal meghosszabbította az alternatív hajtású autók, elektromos autók, hibridek, hidrogén hajtású járművek (összefoglalóan new energy vehicle) vásárlásához nyújtott támogatásokat, adókedvezményeket, addig Németország tétlen maradt.

Hiába lobbizik az autóipar - A politikusoknak nem sürgős a döntés

Pedig ahogyan arról korábban már írtunk, van a németeknek kipróbált és jól bevált fegyvere arra, hogy felpörgessék az autóeladásokat. A 2008-as válság után életre hívott roncsautó program, amelynek keretében 2500 eurót fizettek ki azoknak, akik 9 évnél öregebb autójukat újra cserélték, rendkívül sikeres volt. 2009-ben néhány hónap leforgása alatt több mint 1,93 millió igénylést adtak be Németországban, amely érdemben hozzájárult ahhoz, hogy Európa legnagyobb autópiaca ne omoljon össze és ez csak egy relatíve kisebb, 5 milliárd eurós keretösszeget emésztett fel.

Nem véletlen tehát, hogy a német autógyártók már hosszú hetek óta azért lobbiznak, hogy Németország vezessen be egy, a korábbihoz nagyon hasonló támogatási rendszert, amelyet ezúttal innovációs prémium néven futhatna és 4 ezer eurós támogatást biztosítana autónként. Maga a kifejezés egyébként arra a törekvésre utal, hogy az iparági szereplők azt akarják elérni, hogy ne csak az elektromos autók vásárlását támogassa Németország, hanem a legmodernebb benzines és dízelmotorral szerelt autók megvételét is. Ez nyilván azért lenne kiemelten fontos számukra, mert ezeken a járműveken sokkal nagyobb profitot tudnak realizálni, mint a részben- és teljesen elektromos meghajtású modelljeiken.

A gond csak az, hogy az iparági szereplők hiába sürgetik a döntést, a német vezetés egyelőre vonakodik ennek meghozatalától. Többkörös tárgyalások után sikerült csak odáig eljutni, hogy a kormány és az iparág meghatározó szereplői felállítottak egy közös munkacsoportot, amely várhatóan június elején áll majd elő azzal az akciótervvel, amely segíthet talpra állítani a német gazdaság szempontjából kiemelten fontos autóipart.

A késlekedésnek viszont nagy ára van, éppen ezért az autóipari vállalkozások érdekképviselete (Verband der Automobilindustrie - VDA) szerint heteken beül döntést kell hoznia a német kormánynak az autóvásárlást ösztönző kedvezmények ügyében.

Véleményük szerint a piacot kettős visszafogottság jellemzi, mert az új autó vásárlását mérlegelő fogyasztókat nemcsak a koronavírus-járvány és lehetséges gazdasági következményei bizonytalanítják el, hanem az autóvásárlást ösztönző kedvezményekről szóló vita is.

Amint elindul egy ilyen vita, az ügyfelek elhalasztják a vásárlást és várnak, hogy kiderüljön, lesz-e valamilyen új kedvezmény. Ezért nem az őszre tervezett konjunktúraprogram elindítása előtt, hanem már májusban, legkésőbb június elején meg kell hozni a politikai döntést az autóvásárlás támogatásának ügyében – fejtette ki véleményét Hildegard Müller. A VDA elnöke hozzátette, az ágazat cserébe munkahelyeket és állami bevételeket kínál.

Bár első pillantásra érthetetlennek tűnik, több oka is lehet a hezitálásnak

Fontos kiemelni, hogy bár a gépjárművásárlások széleskörű támogatásának számos előnye lenne, mégis sok ellenzője van Németországban. Vannak, akik azt kifogásolják, hogy a pénzügyi ösztönzők nem csak az elektromos autókra vonatkoznának, hanem a belsőégésű motorral szerelt járművekre is. Ez pedig végső soron azt jelentené, hogy a német kormány saját klímastratégiájával szembemenve olyan technológiák értékesítését támogatná, amelyek rombolják a környezetet.

Látni kell azt is, hogy az autógyártók már most is jelentős támogatást kapnak közvetetten, ugyanis a Kurzarbeitet, a dolgozói bérekhez nyújtott állami támogatást teljes egészében igénybe tudják venni, amelynek köszönhetően elkerülhetőek voltak a tömeges leépítések a szektorban.

Ahogy arról is beszélni kell, hogy az emberek többsége ellenzi az új autók vásárlásához adott támogatást. Ez derült ki legalábbis abból a felmérésből, amelyet május 4-5 között készítettek, amikor a Volkswagen, a Daimler és a BMW vezére Angela Merkellel tárgyalt a 4000 eurós autónkénti támogatásról.

A Volkswagen példája is mutatja, nagy baj lesz abból, ha nem sikerül felpörgetni az autóeladásokat

Nem mindenki vár az állami beavatkozásra, a Volkswagen például olyan lízing- és finanszírozási megoldásokat vezetett be, amelyek segíthetnek az új autók értékesítésének felpörgetésében. Továbbá olyan biztosítást kínál ügyfeleinek, amely abban az esetben nyújt védelmet, ha az autó vásárlója elveszítené az állását. A világ legnagyobb autógyártójának igyekezete nem véletlen, pár napja írtunk arról, hogy a koronavírus miatt olyan nagy mértékben zuhant a kereslet az európai autópiacon, hogy a szimbolikus újraindulását követően pár héten belül csökkenteni kellett a vállalat, egyben Európa legnagyobb autógyárának termelését.

A Volkswagen példája is jól mutatja, hogy az autók iránti kereslet élénkülése nélkül aligha van esély arra, hogy az autógyártók érdemben fel tudják pörgetni termelésüket, ha el nem is érik, legalább valamennyire megközelítsék a járvány kirobbanása előtti termelésszintjüket.

Az idő ráadásul nagyon sürget, ahogy arról korábbi véleménycikkünkben írtunk, rengetegen figyelmeztetnek a koronavírus-járvány második hullámára, amely egyes feltételezések nyáron, de legkésőbb ősszel újra arra kényszerítheti a politikusokat, hogy szigorú korlátozásokat vezessenek be. Németországban ráadásul a szövetségi kormány már meg is állapodott arról a tagállamokkal, hogy amennyiben az újranyitás után ismét emelkedni fog a fertőzöttek száma, akkor azonnal visszaépítik a korlátozásokat.

