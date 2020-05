A helikopterpénz ötletéről

Persze az igazi kérdés nem az elnevezés, hanem az, hogy a helikopterpénz teremtése maga után vonja-e azt a költséget és azokat a kockázatokat, amelyekkel az állam hagyományos hitelfölvétele együtt jár, és/vagy maga után von-e más költségeket és kockázatokat. A hitelfölvétel költsége abban áll, hogy kamatot kell rá fizetni (az egyszerűség kedvéért a kötvényhozamot is kamatnak nevezzük, és eltekintünk attól a hazánkat közvetlenül amúgy sem érintő lehetőségtől, hogy ez lehet nulla vagy negatív értékű). Kockázatok pedig abból adódnak, hogy a hitelbe kapott összeget rendszerint egy adott időpontban vagy elosztva, különböző, de adott időpontokban kell vissza fizetni.

Nos, a kamatfizetést nem lehet megúszni a helikopterpénzzel. Lehmann és Vonnák ezt nem említik, de fejtegetésükből következni látszik. Bihari az említett és egy másik, április 14-én ugyancsak a Portfolio-n megjelent cikkében is megfeledkezik erről (sok külföldi szerzőhöz hasonlóan). A bázeli Bank of International Settlements munkatársainak az ilyen hibákat ostorozó írásaiból az is kitűnik, hogy ez nem is nagyon egyszerű probléma. Szélsőséges, ezért normális körülmények között valószínűtlen esetetektől (például attól, hogy a a helikopterpénz kiosztásával előálló teljes pénztömeg-növekedést mindjárt „elviszi” a megugró infláció) eltekintve a bankokon kívüli nagyközönség a kamatok némi csökkentése esetén is nagyon keveset szív föl a megnövekvő jegybankpénz mennyiségből, mert pénzkereslete kevéssé érzékeny a kamatcsökkenésre.

A bankok pénzkereslete pedig lényegében a likviditási szükségletüktől függ, ezért még merevebb. Őket mégis meg lehet nyerni annak, hogy a központi banknál lévő tartalékaik növelésével vonják ki a forgalomból a kérdéses többletpénzt. Ennek az egyik, elvileg lehetséges módja az, ha a központi bank fölvállalja azt, hogy ingyen látja el őket hitellel, azaz nullára csökkenti az alapkamatnak nevezett aktív kamatlábát. Ez azonban a monetáris politika föladását jelentené. Marad a másik lehetőség – ha úgy tetszik, az előbbi fordítottja: az alapkamat szintjének megfelelő kamatot kell fizetni a banki tartalékokra. (Gondoljuk meg: a jegybanki politikákban az elmúlt évtizedben elharapózó és igen tekintélyes mértékű jegybankpénz kibocsátásával járó „mennyiségi lazítás” – QE – nyomán nem véletlenül kezdett néhány központi bank ilyen mértékű kamatot fizetni a banki tartalékokra.) Persze – Ben Bernanke volt amerikai központibank-elnök ötletének megfelelően – a helikopter-akcióból adódó pénztömeg-növekedés kamatköltségét vissza lehet venni egy jól kigondolt bankadóval.

Ingyen ebéd így sincs, csak nem a központi bank, azaz végső soron az állami költségvetés, hanem valakik a magánszertorból fizetik a számlát.

Ami az állam mint adós által fölvett összegek adott időpont(ok)ban való visszafizetésének kötelezettségével járó – adósság-megújítási – kockázatokat illeti, ezek abban a (tipikus) esetben állnak fönn, ha a visszafizetett összeg helyett, annak pótlására új kölcsönt kell fölvenni.

Egyrészt, lehet, hogy az adott időpontban ez majdnem lehetetlen lesz, például kormányválság vagy az adott kormánytól kevésbé függő vagy épp független okok (például bankválság, kötvénypiaci válság) miatt, és csak nagyon magas kamatok meg más kellemetlen föltételek mellett lehetséges.

Másrészt, válság nélkül is van annak kockázata, hogy az adósság ilyen kényszerű megújításakor éppen nagyon magasra nőnek a kamatok, tehát megugranak a kamatköltségek.

Az pedig nyilvánvaló, hogy az államadósságnak ezek a szerencsétlen kockázati hátulütői nem terhelik a helikopterpénzt. Egyrészt nehéz elképzelni hirtelen ugrást a kamatnál, hiszen a banki tartalékokra fizetendő, az alapkamat szintjét követő kamatláb nagyon ritkán változhat ugrásszerűen. Másrészt, ami magát a visszafizetést és az azzal szükségessé váló pótlást illeti, a Lehmann–Vonnák cikket követve kétféle esetet különböztethetünk meg. Az első esetben a központi bank hitelszerződés nélkül engedi át a kormányzatnak a létrehozott helikopterpénzt. Így nincs visszafizetési kötelezettség. Vagy van hitelszerződés, de abban a lejárat mellett az is benne lehet, hogy a hitel (akár ismételten) megújítható; ezzel lényegében ugyanott vagyunk. Második esetnek azt tekinthetjük, ha a hitelszerződés nem tartalmaz ilyen engedékenységet.

Nyilvánvaló azonban, hogy halasztásra így is van lehetőség. Ha a kormány nem törleszt, a hitelező központi bank aligha megy bíróságra, foglaltat le kormányépületeket, stb-t. Ehelyett csöndben belemegy a halasztásba.

A törlesztési időpont ilyen rugalmassága, gyakorlatilag végtelen halaszthatósága a helikopterpénzt az úgynevezett örökjáradék kötvényhez teszi hasonlóvá, amelynél a fölvett tőkét akkor törleszthetjük, amikor akarjuk; addig csak a kamatokat kell fizetni rá. Az örökjáradék kötvény, ha lenne, megjelenne az állam adósságállományában, és rontaná (mint minden más adósság) az állam hitelképességét, növelve a tőle mint adóstól elvárt kamatokat. Ez a hatása mégis kisebb mértékű lenne, mint egy hozzá hasonló összegű hagyományos (lejáratos) államkötvényé, mert nem terhelné az adósság-megújítási kockázat. A mondottak értelmében a helikopterpénz is rendelkezne az utóbbi (kockázat- és ennek megfelelő kamat) előnnyel.

Azonban ennek ellenére a helikopterpénz-kibocsátás inkább rontaná, mintsem javítaná az állam hitelképességét. A központi bankok alaptőkéje általában inkább csak jelképesnek mondható nagyságú. Helikopterpénzt nyilvánvalóan csakis azt messze meghaladó összegben bocsátanának ki, amivel az érintett központi bank nettó értéke messze negatívvá válna. Az IMF és a Bank of International Settlements szakértői óvnak attól, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítsunk a központi bankok ilyen mérlegeinek. Egy ilyen intézmény nem lehet fizetésképtelen, mert korlátlanul tud pénzt teremteni, ráadásul mögötte van az állam implicit vagy explicit garanciája.

Azonban a negatív nettó érték magára az államra vethetne árnyékot, különösen azzal, hogy helikopterpénz-kibocsátásból – nem pedig például valutaárfolyam-változásból – származna.

Ez gyanakvást kelthet: ha egyszer végrehajtották, máskor is megismételhetik. Maga az a tény is gyanakvást keltő, hogy egyáltalán végrehajtottak egy ilyen, a központi bank önállóságát súlyosan sértő akciót. Az, hogy lenne-e gyanakvás a hitelezők körében, és az milyen (kamat-) következményekkel járna, erősen függene a központi bank és általában a gazdaságpolitika korábbi tevékenységétől, eredményeitől.

Következtetésünk az lehet, hogy a helikopterpénz nem csodaszer, nem eleve nyilvánvaló, hogy előnyösebb akár a hagyományos hitelfölvételnél (kötvénynél), akár az örökjáradék kötvénynél. A közülük való választást a mindenkori kamatok és más fontos föltételek körültekintő mérlegelésére kell alapozni.

