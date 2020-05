Egyre biztosabb: pusztító munkanélküliség söpör végig Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A munkanélküliség pontos mértéke nem ismert, de legalább 120 ezren veszíthették el az állásukat a koronavírus-járvány miatt Magyarországon a Google Trends adatai alapján, állapítják meg az MTA kutatói. Szerintük az állásukat elvesztők száma a jelzettnél bizonyára magasabb. Egyes, munkanélküliséggel kapcsolatos keresőszó esetében is nagy, legtöbbször a 2008-2010-es válságban mértnél is sokkal nagyobb növekedés figyelhető meg. A kutatók felvetik azt is, hogy az utóbbi időben a regisztrált munkanélküliségre vonatkozó adatok is csak jelentős késéssel kerülnek nyilvánosságra hazánkban, ami nehezíti a becslést.