Kilátástalan az USA harca a koronavírus ellen: feneketlenül költik a pénzt, és ez sem elég

A koronavírus által legjobban sújtott ország továbbra is az Egyesült Államok, és a járvány lassulást mutat ugyan, de még mindig 20 ezer fölött vannak a napi új esetszámok heti átlagban. A kormány és a Fed eddig nagyjából 3 ezer milliárd dollárt költött el a gazdasági hatások mérséklésére, de még így is jelentős visszaesést mutat az ország legtöbb mutatója. A demokraták ezért újabb 3 ezer milliárdot tolnának a gazdaságba, de a republikánusok egyelőre ezt ellenzik. Minden jel arra utal, hogy még hosszú hónapokig 15-20% körül lesz a munkanélküliség, és a második negyedéves GDP-visszaesés akár 40%-os évesített szintet is mutathat - bár a harmadik negyedévtől várhatóan javul a helyzet.