Az EKB-vezér is visszaszólt a német alkotmánybíróságnak: veszünk tovább rendületlenül!

„Nincs semmilyen pszichológiai korlát a lépéseinken”, és „egyáltalán nem aggódok se a koronavírus járvány miatt indított eszközvásárlási programunk, se a korábbi programunk miatt” – hangsúlyozta több vezető európai lapnak adott, hétfő este közzétett interjújában Christine Lagarde.

Az Európai Központi Bank elnöke gyakorlatilag üzent a német alkotmánybíróságnak isa Bloomberg összefoglalója szerint, amely két hete az EKB előző eszközvásárlási programját lényegében az EKB mandátumán való túlterjeszkedésként értékelte. Szerintük ugyanis a vásárlások mellékhatásai nincsenek arányban a kívánt célok elérésével, de Lagarde szerint ezzel nem kell foglalkozni, mert minden eurózóna jegybank független és nem fogadhat el utasításokat egyetlen kormánytól sem (a német bíróság a kérdőre vonásra is kötelezte a német kormányt és a parlamentet) és mindez benne van az EU alapszerződésében is.

A bíróság 3 hónapot adott arra, hogy az EKB támassza alá, hogy a 2015-ben indított, immár 2700 milliárd euró felett járó eszközvásárlási programjánál kellően mérlegelte a vásárlásokkal járó mellékhatásokat (leszorított hozamok, negatív kamatkörnyezet hatásai a tagállamok költségvetési, megtakarítási, ingatlan- és egyéb piacaira). A bíróság szerint ugyanis nincsenek arányban a kívánt makrogazdasági célokkal (árstabilitás, pénzügyi stabilitás) az ilyen piaci következmények, és ha az arányosságot nem támasztja alá az EKB, akkor a német bíróság eltiltja a Bundesbankot (mert csak erre van joghatósága) a korábbi eszközvásárlási programban való részvételtől. Sőt, eladatja vele az eddig felvásárolt 540 milliárd euró körüli portfóliót is.

Lagarde azonban erre azt üzente, hogy

az eurórendszer minden jegybankjának kötelessége részt venni és megvalósítani az EKB által meghatározott monetáris politikát, minden tagállamok felőli befolyás nélkül.

Ezzel gyakorlatilag arra utalt, hogy a német bíróság nem is tilthatja el a Bundesbankot a további vásárlásokban való részvételtől, mert akkor a Bundesbank sértené meg a rá háruló kötelezettséget. Az EKB elnöke összességében azt üzente, amit az elmúlt hetekben is: nem tántorítja el őket a német döntés attól, hogy folytassák a programjaikat, és készek bármikor bármilyen jelleggel módosítani a programokat, ha szükségét látják (akár a járvány miatt indított programjuk méretét és időhorizontját is már a júniusi kormányzótanácsi ülésen – jegyzi meg a hírügynökség).

A legfrissebb adatok szerint egyébként a járvány miatt márciusban indított 750 milliárd eurós keretprogramból (PEPP) már 178 milliárd eurónyi eurózónás államkötvényt megvett az EKB, míg a 2015 óta működő eszközvásárlási programjában (PSPP) heti szinten „csak” 5-10 milliárd eurónyi tételeket vásárol, és így ment 2700 milliárd euróra ennek a programnak az eddig megvett kerete.

Címlapkép forrása: Thomas Lohnes/Getty Images