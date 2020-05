Bevallotta Trump: olyan szert szed koronavírus ellen, aminek súlyos mellékhatásai lehetnek

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Miután a Fehér Házban is terjedni kezdett a koronavírus és Mike Pence alelnök közvetlen munkatársa is elkapta a betegséget, a jelek szerint Donald Trump amerikai elnök is jobban aggódik. Talán ezzel is összefügg, hogy egy hétfői fehér házi eseményen új és lényeges információkat tudtunk meg Trump vírustesztjeiről és arról, hogy milyen szerrel igyekszik védekezni az esetleges betegség ellen.