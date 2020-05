Érdekel, mekkora pusztítást végzett a koronavírus Európában? - Mutatunk két döbbenetes ábrát az autópiacról

Találkozzon, kérdezzen a magyar autóipar meghatározó vezéreitől Ön is! Csütörtökön Járműipar 2020 online konferencia, ne maradjon le róla, már csak pár napig jelentkezhet:

Idén áprilisban soha nem látott zuhanást produkált az új autók értékesítés az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest 76,3 százalékkal kevesebb, 0,27 millió személyautót adtak el az EU-ban az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb statisztikái szerint.

A drámai visszaesés természetesen a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorú intézkedéseknek volt betudható szerte Európában: az autógyárak ideiglenesen leálltak a termeléssel és számos országban zárva voltak az autókereskedések egész hónapban.

Az Európai Unió meghatározó autópiacai kivétel nélkül borzasztóan gyengén teljesítettek: Németországban (-61,1%), Franciaországban (-88,8%), Spanyolországban (-96,5%) és Olaszországban (-97,6%) egyaránt hatalmasat zuhant az új autók eladása áprilisban. A drámai helyzetet jól példázza, hogy múlt hónapban a dán autópiac teljesített a legjobban, annak köszönhetően, hogy csupán 37 százalékkal zsugorodott 2019 azonos időszakához képest. Természetesen jelen helyzetben nem sok értelme van az összehasonlításnak, de érdekességként azért meg lehet jegyezni, hogy a magyar autópiacon 6 170 új autót helyzetek forgalomba múlt hónapban, jóval többet, mint Olaszországban (4 279 darab) és Spanyolországban (4 163 darab). Ugyanakkor itt gyorsan meg kell jegyezni azt is, hogy a magyar autópiac relatíve jó teljesítményében a korábbi megrendelések, a nagycsaládosok autóvásárlásai és a reexport meghatározó szerepet játszott.

Nagyon fájdalmas hónapon vannak túl az autógyártók

A koronavírus-járvány miatt borzalmas hónapot voltak kénytelenek elkönyvelni a világ vezető autógyártói az Európai Unió piacán, a legnagyobb zuhanást a Fiat Chrysler (-87,7%), a Nissan (-84,5%) és a Honda (-83%) értékesítései szenvedték el áprilisban. Az alábbi grafikonból ugyanakkor világosan kiderül, hogy a többi autógyártó is borzalmas hónapot volt kénytelen elkönyvelni, a legjobban teljesítő márkák eladásai is több mint 60 százalékot zuhantak múlt hónapban 2019 azonos időszakához képest.

A Volkswagent nem lehet letaszítani a trónról

A piaci részesedésekkel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy a Volkswagen magabiztosan őrizte Európa legnagyobb autógyártójának járó címét is, múlt hónapban 28,8 százalékos szeletet hasított ki magának a teljes autópiacból. A második helyen 13,6 százalékos piaci részesedéssel a PSA csoport állt, míg a harmadik helyet a Renault őrizte stabilan 10,2 százalékos piaci részesedésével.

A jövő sem ad okot a bizakodásra

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, az iparági szakértők és a különböző elemzőházak nagyon pesszimisták a globális és az európai autópiac ide teljesítményével kapcsolatba. Az IHS Markit nemrég kénytelen volt felülbírálni korábbi előrejelzését, így ma már arra számítanak a szakértőik, hogy idén csupán 69,9 millió autót adhatnak el világszerte a koronavírus kedvezőtlen hatásai miatt, amely 22 százalékos zuhanást jelent 2019-hez képest. Az elemzőház úgy számol, hogy a gyors ütemű zuhanást nagyon lassú felépülés követheti majd a világ autópiacain. Európára vonatkozó előrejelzésükben, amely az Európai Unión kívül további piacokat is tartalmaz, úgy számolnak, hogy idén csupán 15,5 millió járművet adhatnak el, amely 24,6 százalékos visszaesést jelentene 2019-hez képest.

Az LMC Automotive elemzői az eladások várható alakulásával kapcsolatban több lehetséges forgatókönyvvel is előálltak. Alap esetben úgy számolnak, hogy idén durván 71 millió járművet adhatnak el a világban, amely mintegy 20 százalékos zuhanást jelentene 2019-hez képest. Ugyanakkor hozzáteszik azt is, hogy ez a szám akár kevesebb is lehet, annak függvényében, hogy az autógyártás szempontjából meghatározó régiókban milyen gyorsan tér vissza az élet a normál kerékvágásba.

A Morgan Stanley pedig úgy látja, idén csupán 12,5 millió személyautót adhatnak majd el Európában, míg korábban azzal kalkuláltak, hogy 13,7 millió autó kerülhet értékesítésre 2020-ban.

Címlapkép forrása: Peter Byrne/PA Images via Getty Images