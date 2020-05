Vége a kijárási korlátozásnak Budapesten, képeken az újranyitás első napja a fővárosban

Május 18. hétfő volt a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozás enyhítésének első napja a fővárosban. Az üzletekben, teraszoknál készített képek szerint az emberek nagyon várták már a nyitást.

A kormány múlt héten döntött arról, hogy megszünteti a kijárási korlátozást a fővárosban is és helyette új intézkedések lépnek életbe, az élet fokozatosan térhet vissza a városban az újranyitás keretében. Így például hétfőtől minden üzlet kinyithatott Budapesten is és az éttermek, kávézók, cukrászdák teraszai is fogadhattak vendégeket.

Az MTI által közölt képek szerint a fővárosiak ki is használták a hónapok óta tartó "karantén" utáni első napot és lerohanták a teraszokat, központi parkokat. A képre kattintva galéria nyílik: