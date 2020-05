Bejelentették: 2,5 millió forintos ingyenpénz jár az olcsóbb elektromos autókra

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára ismertette szerdai tájékoztatóján az elektromos autók új támogatási programjának részleteit. Ennek lényege, hogy az új támogatási rendszer sávos lesz: 11 millió forintos autóbeszerzési ár alatt akár 2,5 millió forintos támogatás is járhat, a 11 és 15 millió forintos vételár között 0,5 millió forintos támogatást kaphatnak a vásárlók, 15 millió forint felett pedig nincs támogatás. Új eleme a programnak a mikromobilitás erősítése (futárcégeknek elektromos robogók beszerzésének támogatatása) és a taxisok is nagyobb támogatást kaphatnak, akár a teljes vételár 55%-át is megkaphatják. Az új pályázat ma jelenik meg és a továbbiakban is az IFKA lesz a lebonyolító. Arról is beszélt az államtitkár, hogy a zöld rendszám szabályozásának felülvizsgálata előrehaladott állapotban van, a kormányelőterjesztés készül ezzel kapcsolatban.