Hatalmas tartalékokat kezdett el Kína felhalmozni olajból és élelmiszerből - készülnek a második hullámra?

Kína már az év elején is nagyon komoly tartalékokat kezdett el építeni nyersolajból és élelmiszerből – írja a CNBC . A kínai kormány ki akarja használni az alacsony nyersanyagárakat, a lakosság viszont attól retteg, hogy a koronavírus újabb hulláma miatt bezárnak a kikötők és nem jutnak élelmiszerhez a városok.

A tartalékolásra eredetileg azért került sor, mert az ázsiai ország be akart vásárolni olajból, amíg az kifejezetten olcsó, az élelmiszerárak pedig már a tavalyi év végén elkezdtek megugrani, ami miatt a lakosság is elkezdett tartalékolni. A koronavírus miatti bezártság újabb löketet adott a tartalékolásnak, hiszen a járvány rámutatott az országon belül több olyan területre is, amely logisztikailag sérülékeny.

Aran Suderman, az INTL FCStone nyersanyagpiaci szakértője úgy véli, hogy a kínai lakosság elsősorban amiatt aggódik, hogy a koronavírus miatt a világ kikötői bezárnak, emiatt pedig élelmiszerhiány lép fel az országban, hiszen nem fognak tudni importálni külföldről élelmiszercikkeket. Ezért addig vesznek a kínaiak, amíg az élelmiszer olcsó és elérhető.

Kínában csak az idei év első négy hónapjában 82%-ot emelkedett a húsimport volumene a tavalyi bázishoz képest. Elsősorban a nagyvárosokban ugrott nagyot a lakossági fogyasztás.

„Arra számítunk, hogy a városokban, melyeket érinthetnek logisztikai fennakadások, folytatódik az élelmiszer-felhalmozás. A várt áremelkedés, a gazdasági visszaesés, a munkanélküliség megugrása elhozza a polgári elégedetlenség kockázatát” – véli Kaho Yu, a Verisk Maplecroft szenior Ázsia-elemzője.

Idén áprilisban 14,8%-kal voltak drágábbak az élelmiszercikkek Kínában, mint tavaly ilyenkor, márciusban ez a szám még 18% volt. A disznóhús ára 97%-ot emelkedett áprilisban. Közben a nem élelmiszercikkek inflációja alig 0,4% volt.

Ezen kívül Peking nyersolajból is „vásárlási lázba” került – mutatnak rá az elemzők. Olyan sok olajat vett a kínai kormány az árak alacsonyságát kihasználva, hogy már kezdenek kifogyni a tárolási eszközökből, bár az elemzők úgy vélik, hogy az ázsiai ország inkább növeli majd a kapacitását és folytatja a vásárlást.

