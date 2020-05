Megszólalt Orbán tanácsadója: új erőre kaphat a koronavírus Magyarországon

Márciusban, amikor elindult a járvány Magyarországon, az időben és jól meghozott döntéseknek köszönhetően a vírus nem tudott annyira életre kelni és tarolni, mint Nyugat-Európa sok más országában, sikerült a járványgörbét ellaposítani – magyarázta Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára az InfoRádió Aréna című műsorában.

Hozzátette, hogy bár a járványgörbe ellaposítása lehetővé tette a lazításokat, ez még nem jelenti a járvány végét, a vírus még Magyarországon van, köztünk cirkulál.

Elindult a mozgás az országban, ami azzal jár potenciálisan, hogy a vírus új erőre kaphat, ezért fokozottan érvényes a higiéniás szabályok betartása, a távolságtartás, a maszkviselés.

Tehát nem pezsgőt kell most bontani, hanem felkészülni arra, nehogy gond legyen.

A vírusok alapvetően nem tűnnek el, csak külső tényezők, hatások miatt lassabban képesek terjedni. Bár a szakemberek nem vonnak párhuzamot a koronavírus és az influenza között, de érdemes megjegyezni, hogy az influenzavírus sem tűnik el nyáron, csak a terjedési sebessége, a dinamizmusa lassul és a hideg időszakban újra erőre kap. Néhány vírust sikerült teljesen eltörölni a Föld színéről, de ezt csak kiterjedt oltási kampánnyal lehetett elérni.

Még mindig nem tudni biztosan, hogy a koronavírus hogyan reagál a melegre és az UV-sugárzásra, de Jakab Ferenc szerint elképzelhető, hogy a terjedési sebességét csökkenti.

A jövőre nézve három forgatókönyv van:

Az első (amire nem sok esélyt lát a virológus), hogy a vírus eltűnik, és soha többé nem látjuk.

A második az, amire a legtöbben számítanak, az európai és amerikai szakértők között is, hogy most kicsit alábbhagy a járvány, majd jön egy következő hullám.

De reális a harmadik szcenárió is, hogy a hatékony oltás megjelenéséig folyamatosan fertőzni fog és kisebb járványokat okoz.

A járvány megállítására nagy valószínűséggel a gyógyszer vagy a vakcina lesz a megoldás. A vakcinázással meggátolhatjuk azt, hogy egyáltalán megfertőzzön minket a vírus, a gyógyszer pedig akkor hasznos, ha már valaki fertőzött, akkor gyorsabban legyőzze a kórokozót és ne kerüljön súlyos, életveszélyes állapotba. Jelenleg a gyógyszertesztek ígéretesebbek, előbb hozhatnak jó eredményt, mert ezek között már vannak olyan engedélyezett gyógyszerek, amiket valami más betegség kezelésére használnak, így jóval gyorsabb lehet az engedélyezési folyamat – véli Jakab Ferenc. Három készítményt emelt ki,

az egyik klorokinin vagy annak hidroxiklorokinin-származéka, ez egy maláriaellenes szer volt

a másik favipiravirir, ami szintén egy antivirális készítmény,

a harmadik pedig remdesivir.

Jelenleg 10-12 ígéretes vakcinafejlesztés van, több már a klinikai vizsgálatok szakaszában jár. Ami a buktató lehet a vakcinafejlesztéseknél, hogy ami a laboratóriumban működik, lehet, hogy még az állatkísérleteknél is működni fog, de előfordulhat, hogy az emberi szervezet nem úgy reagál rá. Attól nem kell félni, hogy maga a vakcina betegít meg valakit, mert a gyengített kórokozókat, vírust tartalmazó vakcinákat nem preferálják már a fejlesztők, vannak modernebb technológiák.

Az oltással lehet elérni azt, hogy nyájimmunitás alakuljon ki.

A lakosság hatvan-hetven százaléka védett lesz, még akkor is, ha bizonyos betegségekben szenvedőknek nem adható be az oltás és ekkor gyakorlatilag nem tud pandémia kialakulni. Jó példa a kanyaró, ami egyből felütötte újra a fejét, amint az oltási fegyelem meglazult, ha az oltási háló fellazul, akkor ismét be tud jutni a kórokozó. A koronavírusnál kizárt, hogy természetes úton kialakuljon a nyájimmunitás, Olaszországban, ahol a legnagyobb baj volt Európában, az igazolt fertőzöttek a lakosság 0,3-0,4 százaléka. Ha csak minden századik beteget is találtak meg, akkor is csak 30-40 százalék esett át a fertőzésen, ami a nyájimmunitáshoz szükséges limit körülbelül fele. Ahhoz, hogy természetes úton elérjük a nyájimmunitást, teljesen szabadjára kellene engedni a vírust és még akkor sem biztos a siker. Azok az országok, amelyek így döntöttek, nem jó stratégiát követnek - nyilatkozta Jakab Ferenc.

Nem tudjuk még egyértelműen azt sem, hogy milyen védettséget ad, ha egyszer valaki átesett a fertőzésen. A SARS és a MERS betegségek alapján 1-3 év lehet. Az látszik, hogy enyhe tünetek esetén alacsony, míg súlyosabb fertőzés esetén erősebb az immungloubulin-válasz, de azt nem lehet megmondani, hogy van-e valami összefüggés a védettséggel.

A koronavírus-járvány elindulása óta vezeti a hazai akciócsoportot Jakab Ferenc, amely az egyetemekkel, kutatóintézetekkel együttműködve folytatja a kutatásokat három különböző területen. Az egyik terület a gyógyszerhatóanyag-tesztek, jelenleg mintegy 400 felett van a hatóanyagok száma, amiket le kell tesztelni. A másik a vírus genetikai állományának folyamatos monitorozása, ami a vakcina-és gyógyszerfejlesztésekhez is elengedhetetlen. A harmadik pedig az alapkutatás, ami a vírus sejten belüli mechanizmusát és a sejt molekuláris válaszát próbálja vizsgálni.

Címlapkép: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/kormany.hu/Árvai Károly