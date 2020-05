Problémákat talált az Európai Bizottság Magyarországon a koronavírus-válság közepette

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Az Európai Bizottság az Európai szemeszter keretében megvizsgálta Magyarország helyzetét, és több aggályos pontot is talált. Javaslatiban felszólítja a kormányt többek között az egészségügyi infrastruktúra és a rendszer általános állapotának javítására, a közbeszerzéseknél a verseny fokozására, az agresszív adótervezés elkerülésére, de javasolják a munkanélküli segély időtartamának meghosszabbítását is. Szóba kerültek a különleges jogrenddel kapcsolatos korábbi kritikák is.