Tovább gyorsult a koronavírus-járvány a világban – Dél-Amerika bajban, de mi van a németeknél és a cseheknél?

Keddről szerda reggelre 96 ezer fővel 4,9 millió főre ugrott világszerte az igazoltan koronavírussal megfertőzöttek száma és a 7 napos mozgóátlag minden eddiginél gyorsabb járványterjedést mutat. Ez elsősorban Dél-Amerika miatt van, ahol rendkívül gyors Brazíliában a terjedés, de Chile, Peru, illetve Mexikó adatai is egyre nyugtalanítóbbak. Két napon belül a világ második legfertőzöttebb országa lesz az Egyesült Államok után Brazília, azaz Oroszország a harmadik helyre szorul. A főbb nyugat-európai gócpontokban szerencsére szorul vissza a járvány, de a német járványgörbe megtorpanása figyelmeztető, ahogy a csehek emelkedő 7 napos mozgóátlaga is. Idehaza 42 új fertőzött van , és nincs igazán trend az egyes napok friss adata alapján, miközben örvendetes, hogy 3 nap emelkedés után újra csökkent az aktív fertőzöttek száma és a napi halálozási adat is alacsonyra (3 fő) csökkent. Szerdai friss hírfolyamunk a témában.