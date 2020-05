A koronavírus okozta sokk után kezd magára találni a magyar autóipar - A kormányzati támogatásokra viszont nagy szükség lenne

Ha lemaradt a mai konferenciánkról, ne csüggedjen! Jelentkezzen a soron következő, június 4-ei Járműipar 2020 online konferenciánkra:

Csütörtökön megrendeztük a Járműipar 2020 online konferenciasorozatunk első alkalmát, amelynek keretében az elmúlt évek hagyományaihoz hűen sor került a Vezetői Kerekasztal beszélgetésre is. Ennek keretében a magyar autóipar meghatározó vezetői válaszoltak a feltett kérdésekre, mondhatták el véleményüket a koronavírus-járvány okozta helyzettel, a termelés várható felfutásával, a beszállítói láncokkal, a munkaerőpiaccal, a magyar autóipar versenyképességével és a következő évek legnagyobb kihívásaival kapcsolatban.

A Vezetői Kerekasztal résztvevői



Moderátor: Kilián Csaba, ügyvezető főtitkár, Magyar Gépjárműipari Egyesület; Karikó Zsolt, ügyvezető igazgató, Hanon Systems Hungary Kft.; Les Zoltán, Igazgatósági tag Járműgyártás, Audi Hungaria Zrt.; Dr. Szászi István, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, Robert Bosch Kft.; Topolcsik Melinda, ügyvezető igazgató, Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.; Dr. Urbán László István, Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE): a Felügyelő Bizottság elnöke, Magyar Suzuki Zrt. (MS Zrt.): vezérigazgató-helyettes.

Milyen hatással volt a koronavírus-járvány a magyar operációk működésére?

Elsőként Les Zoltán szólalt meg, aki kiemelte, a járványhelyzet óriási kihívásokat okozott a számukra, mind az ellátási láncban, mind pedig a vevői igények megváltozásában, a megrendeléseknek kvázi nullára történő visszaesésében. Ezekre reagálniuk kellett, így több hétre leállították a győri Audi-gyárban a termelést. Hozzátette, most már viszont a termelés újból felfuttatásának szakaszában járnak, ez a negyedik hetük azóta, hogy újraindultunk.

Fontos kiemelnünk a termelés felfuttatásával kapcsolatban, hogy továbbra is az a célunk, hogy munkatársaink számára, akik határozatlan munkaszerződéssel rendelkeznek, hosszú távon munkát biztosítsunk. Ezen gőzerővel dolgozunk és folyamatosan egyeztetünk a magyar kormánnyal, hogy olyan megoldásokat, lehetőségeket találjunk, amely ezt a törekvésünket elősegíti, támogatja

– jelentette ki.

Urbán László elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatta leállás hatásaként durván 10 ezer autó nem készült el Esztergomban, ugyanakkor a kényszerű leállást igyekeztek a karbantartási munkák elvégzésére kihasználni.

Topolcsik Melinda kijelentette,

a koronavírus-járvány érzékenyen érintette a Bridgestone működését is, ahogy az autóipar többi szereplőjét.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyarországi operáció relatíve szerencsésebb helyzetben volt, mivel a nyugat-európai Bridgestone-gyárak a járványintézkedések miatt arra voltak kényszerítve, hogy ideiglenesen leállítsák működésüket. Ezért a kelet-európai, magyarországi és lengyel gyárak kiemelt figyelmet kaptak.

Hosszabb leállás nálunk szerencsére nem volt, a megrendelések márciusban még normális szinten alakultak, a május az, ami a mélypontot jelenti, itt egy majdnem 50 százalékos termelés visszaesést látunk

– jelentette ki Topolcsik Melinda.

Majd gyorsan hozzá is tette, hogy a jó hír viszont az, hogy a június már itt van és az év második felében normalizálódni látszanak a számok. A néhány napos leállásokat egyébként a Bridgestone-nál is karbantartási munkálatok elvégzésére és tréningekre használták ki.

Szászi István kijelentette, a járvány minden autóipari vállalatra hatással van, minden iparági szereplő nehéz helyzetbe került. Egyben mindenkit emlékeztetett arra is, hogy nincs vége ennek a járványnak és még pontosan nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége ennek a mostani helyzetnek. Kiemelte, természetesen a Robert Boschnál is arra törekednek, hogy a járvány negatív gazdasági hatásait a lehető legnagyobb mértékben kompenzálják.

A jelenleg futó kutatás-fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az mindenképpen pozitív, hogy a fejlesztési projekteknek az ütemezése nem a megrendelésekhez van szabva.

Karikó Zsolt rámutatott, hogy a vállalatukat egy olyan időszakban érte nagyon váratlanul a koronavírus-járvány, amikor hatalmas beruházásokat hajtanak végre Magyarországon. A járvány, illetve az annak megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések a Hanon Systems termelését is jelentősen visszavetették, a mélypontot április jelentette, amely során a termelésük több mint 80 százalékkal csökkent. Ezt követően fokozatosan futott fel a termelés, amelynek köszönhetően most úgy látják, hogy a következő hónapokban durván 50 százalékos szinten alakulhat a vállalat termelése, forgalma.

Nagyon érdekes volt, hogy a nagyon nagy visszaesést a belsőégésű motorokkal ellátott hagyományos autóknál láttuk. Szállítunk alkatrészeket elektromos autókba is, ott szinte egyáltalán nem láttunk visszaesést, ezen a területen három műszakban kell továbbra is dolgoznunk. Úgy tűnik, hogy a felfutás miatt ez a terület kevésbé vált érzékenyé a koronavírus által okozott visszaesésre

– jelentette ki Karikó Zsolt.

Hogyan alakulhat a termelés felfutása?

A kérdésre válaszolva Urbán László kijelentette:

Néhány héten belül beindítjuk a második műszakot, amelynek köszönhetően gyakorlatilag ugyan olyan kapacitással tudunk dolgozni, mint a koronavírus-válság előtt.

Hozzátette, innentől kezdve csak az a kérdés, hogy a globális autópiac, az autók iránti kereslet hogyan alakul. Elmondta azt is, hogy a gazdaság felfutásával kapcsolatban optimista véleményen van és V alakú felfutásra számít.

A keresletre visszatérve leszögezte, sok múlik majd a kormányokon, a 2008-as válság után sokat segített a roncsautó program bevezetése. Éppen ezért jó lenne egy hasonló programot most is elindítani.

Urbán László beszélt arról is, hogy továbbra is igyekeznek jó ár/érték arányú autókat gyártani és piacra dobni, hogy ezzel is segítsék az eladásaik felépülését.

Les Zoltán a győri Audi-gyár kétműszakos termelésével kapcsolatban kijelentette:

Termelésünket kizárólag az ügyféligényeknek megfelelően alakítjuk. Ez mind a termelési rendszerünk alapja, mind pedig a Volkswagen csoport aktuális irányvonal, amely a likviditás védelmét biztosítja. Nem termelünk raktárkészletre, hanem ahogy az ügyféligények alakulnak, csak úgy futtatjuk fel a termelésünket.

Az elektromobilitással kapcsolatban elmondta, hogy követik azt az 5-10 éves stratégiát, amit a Volkswagen csoport korábban meghatározott. Ezt nem befolyásolja a koronavírus-járvány által okozott helyzet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a cégcsoport megy tovább azon a kijelölt úton az ügyféligényeknek megfelelően, amely során modelleket, adott esetben komplett modellpalettát állítanak át az elektromos hajtásláncra.

Az állami támogatásokkal kapcsolatban Les Zoltán elmondta, hogy a kormány jelenlegi intézkedései elsősorban és súlyozottan a kkv-kat támogatják. Hozzátette, üdvözölnek minden olyan intézkedést, amely a munkaszervezésre, bértámogatásra vonatkozik, de ezeket egyelőre csak tanulmányozzák. Továbbá folyamatosan egyeztetnek a kormánnyal azzal kapcsolatban, hogy milyen módon tudnák ezeket jobban felhasználni.

Szászi István az elektromobilitással kapcsolatban elmondta, hogy semmilyen változás nincs ezen a területen a korábbi elképzeléseikben, terveikben. Hozzátette,

nem szabad elfelejteni, hogy egy paradigmaváltásról beszélünk a hajtáslánc esetében.

Kiemelte, hogy a Boschnál hisznek a technológia semlegességbe, ezért nagyon nagy erőforrásokat invesztálnak az elektromos hajtásláncba, amely magába foglalja a különböző technológiákat. Kiemelte, nem csak az akkumulátoros elektromos autózásra fókuszálnak, hanem az üzemanyagcellás hajtáslánc fejlesztésére is, mert hisznek abban, hogy a válság után a hidrogén alapú társadalom nagyon fontos továbbfejlődés lesz, éppen ezért meg vannak győződve a vállalatuknál arról, hogy ebbe az irányba további beruházásokat kell eszközölni.

Topolcsik Melinda hozzászólásában kiemelte, hogy

a Bridgestone a versenyképesség-növelő támogatásra pályázott, a munkahelyvédelmi támogatást viszont nem vették még igénybe.

Hozzátette, jelenleg várják a György László által konferenciánkon beharangozott 3.0-t, hátha az már számukra is elérhetővé válik. A termelés várható felfutásával kapcsolatban pedig elmondta, hogy úgy látják, a termelésük nyár végére 85-90 százalékos szintre állhat vissza. Természetesen ez nagyban függ attól, hogy milyen igényei lesznek a vevőknek, erre kiemelten figyelnek a vállalatnál, hiszen a Bridgestone sem szándékozik készleteket építeni.

Mennyire sérültek a beszállítói láncok a koronavírus-járványban?

Karikó Zsolt elmondta, sajnos még mindig vannak olyan beszállítóik, akik nem tudták a tengeri szállításaikat visszapótolni. Hozzátette, tavaly már elkezdtek azon gondolkodni, hogyan lehet kiváltani az ázsiai beszállítókat lokális vagy magyar beszállítókkal.

Azt mondhatom, komoly lehetőségeket látunk, a magyar beszállítók versenyképesek tudnak lenni akár a kínai versenytársaikkal is. Komoly fejlődést és lehetőséget látok a magyar beszállítói bázis jobb kiaknázásában

– jelentette ki.

Urbán László a kérdéssel kapcsolatban elmondta,

A beszállítókkal nagyon jól állunk, fel sem merült, hogy miattuk nem tudjuk újraindítani a termelésünket. Ma is abszolút készek a Suzuki második műszakának beindítására.

Les Zoltán a beszállítói kérdéskör kapcsán kijelentette,

Nálunk is teljesen pozitív a kép, senkitől sem jött olyan jelzés, amely alapján ellátási problémákkal kellene számolnunk abban az esetben, ha visszaállnánk a korábbi termelési szintre.

Azzal kapcsolatban, hogy terveznek-e beszállító cseréket, vagy tervezik-e új beszállítók bevonását a termelésbe elmondta:

nehéz az átállás egy második, vagy harmadik beszállítóra egy olyan időszakban, amikor már fel van futtatva a termelés. Nem látom reálisnak, hogy egy autógyártó egy-egy beszállítóját könnyen lecserélje.

A Robert Bosch beszállítói stabilak, nem tapasztalunk a gyárainkban beszállítói problémát. Természetesen figyeljük mi is a lokális, akár magyarországi beszállítókat és folyamatosan fejlesztjük a lokális és regionális beszállítóink – jelentette ki Szászi István a kérdéssel kapcsolatban.

A munkaerőpiac alapvetően megváltozott, mi várható az elkövetkezendő időszakban?

Topolcsik Melinda rámutatott,

a korábbi munkaerőhiány a koronavírus hatására megszűnt.

Hozzátette, nem gondolja, hogy ma Magyarországon munkaerőhiánnyal küzdene bármelyik multinacionális vállalat. A koronavírus-járvány miatt most arra kell koncentrálnunk, hogy megtarthassuk a dolgozóinkat. Ezért is fordítunk hatalmas hangsúlyt az oktatásra és a képzésekre, ezekre azért is nagy szükség van, mert az általunk használt technológia nagyon tudásigényes, nem engedhetjük meg magunknak a lemorzsolódást, fluktuációt – hangsúlyozta. Kiemelte továbbá azt is, hogy a koronavírusnak nem volt hatása a dolgozóik bérére, amely véleménye szerint növelheti a vállalata versenyképességét a régióban.

A koronavírus-járvány berobbanása előtt zártuk le a bértárgyalásunkat a munkavállalóinkkal, egyeztünk meg a szakszervezettel a következő három évre vonatkozóan. Ez egy fix megállapodás, amelyhez tartjuk is magunkat, ezen nem kívánunk változtatni

– jelentette ki Les Zoltán.

Hozzátette, most az a legfontosabb céljuk, hogy a határozatlan munkaszerződéssel rendelkező dolgozóik munkahelyeit hosszú távon tudják biztosítani.

Melyek most a legnagyobb kihívások, amelyek az elkövetkezendő 2-3 évben a magyarországi tevékenységet is alapvetően befolyásolni fogják?

Urbán László szerint a legnagyobb kihívás kintről érkezett, az Európai Unió ugyanis erőteljesen igyekszik leszorítani az általuk gyártott autók károsanyag-kibocsátását. A döntéshozók ezen irányú törekvése fogja meghatározni a Suzuki Magyarország feladatait elsősorban a következő időszakban, hiszen olyan járműveket kell fejleszteniük, amelyek ezeknek az előírásoknak megfelelnek.

Paradigmaváltás van az autóiparban, az emberek nem akarnak közlekedési dugókban ülni, egyre biztonságosabb autókat akarnak és a fenntartható közlekedés iránt egyre nagyobb az igény. A digitalizációban a felhasználóknak egyre nagyobb igénye van arra, hogy mobilitást nyújtsunk a számukra, tehát nem feltétlen akarják birtokolni az autókat – mondta el Szászi István. Hozzátette, az iménti kihívásokon túl összességében a koronavírus mellett van egy politikai bizonytalanság is a világban, amely nyilvánvalóan befolyásolja az autóipari vállaltok tevékenységét is.

Karikó Zsolt kijelentette, az egyik legfontosabb kihívás az az Magyarországon, hogy az elkezdett beruházásokat, kapacitásbővítéseket meg tudjuk valósítani, ez az elkövetkezendő két évnek még egy komoly kihívása lesz. Globálisan szinten, főleg Európában pedig a transzformáció, az elektromos autózás irányában történő elmozdulás jelent majd nagyon nagy kihívásokat. Rámutatott, hogy autóklíma-berendezéseket gyártó cégként nagyon különböző rendszereket kell tudniuk előállítani egy belsőégésű motorral szerelt, vagy éppen egy tisztán elektromos meghajtású autóhoz. Az ehhez szükséges kapacitások kiépítése, illetve az egyik kapacitás másik javára történő csökkentés komoly kihívást jelent majd számukra a következő években.

A magyarországi működésünk tekintetében a keresleti oldal nehéz tervezhetősége jelent kihívást, ez ugyanis döntően befolyásolja azt, hogy milyen beruházásokat tudunk majd végrehajtani

– jelentette ki Topolcsik Melinda.

Les Zoltán pedig kijelentette, véleménye szerint az ügyféligények alakulása jelenti majd a legnagyobb kihívást a következő 2-3 évre vonatkozóan. Mégpedig az ügyféligények mennyiségi és minőségi alakulása. A mennyiségi most elsősorban a vírushelyzet által befolyásolt óriási mértékben, míg a minőségi már a vírushelyzet előtt is fennállt. Hangsúlyozta, nem tudják, hogy milyen sebességgel és milyen mértékben állnak át az ügyfelek az elektromobilitásra. Amit látnak, hogy az ügyfelek közül egyre többen át akarnak állni az elektromobilitásra, továbbá egyre nagyobb hangsúlyt kap a konnektivitás, az autó, mint kommunikációs eszközként történő használata, de ennek az igénynek a pontos mértéke egyelőre nem meghatározható. Mindez a Volkswagen csoport, azon belül pedig az Audi számára azt eredményezi, hogy egyszerre kell a belsőégésű motorral szerelt járművek és az elektromos járművek irányába is fejleszteniük, amely pénzügyileg jelent hatalmas kihívást a konszern számára.

