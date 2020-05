Gulyás Gergely: jövő hét kedden kezdeményezzük a különleges jogrend megszüntetését

A miniszter szerint a jelenlegi a helyzetben 1100 milliárd euró az Unió 7 éves költségvetése, ehhez tenne most hozzá a német-francia javaslat 500 milliárd eurót. Ezt nem tenné a költségvetés részévé.

Számunkra az a legfontosabb, hogy a visegrádi térség, azon belül is Magyarország nyerjen ezen, azaz az egyik legfontosabb faktor a jövedelemszint is. Persze szerint fontos a járványügyi érintettség is, de a bárkülönbségeket is figyelembe kell venni. Ma még alapvető kérdésekben van vita. Az EU ezt 30 éves hitelfelvétellel szeretné a tagországok részére nyújtani - ezt vissza kell fizetni. Az kérdés, hogy hitelként, vagy támogatásként kell majd kezelni, de hitelgaranciát valamennyi államnak biztosítani kell.

Az EU-s csúcs június közepén lesz, a V4 június 8-án találkozhat Brno-ban, hogy egyeztessenek.