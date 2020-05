Már biztos: beszáll a Masterplast az egészségiparba

A következő lépéséhez érkezett a Masterplast márciusban bejelentett akvizíciója, a vállalat kötelező érvényű megállapodást írt alá egy német gyár 50 százalékának megvásárlására. Az esemény nem csak azért jelentős a cég életében, mivel története legnagyobb felvásárlása lesz, hanem azért is, mert az egészségiparba is beszáll ezzel a magyar vállalat.

Elhárultak az akadályok a Masterplast történetének legnagyobb akvizíciója elől, miután Németországban 2020.05.20-án kötelező érvényű megállapodást írtak alá az üzletben résztvevő felek. A modern építőipari membránokat és az egészségipar számára speciális alapanyagokat gyártó német LHB GmbH & Co. Beschichtungs KG egyik gyáregységét vásárolja meg a magyar cég.

„A lépéssel a vállalat egyszerre erősíti tovább a társaság stratégiai termékköreiben elért gyártói pozícióját és európai forrásokból biztosítja az ellátást, valamint új fejlődési távlatokat is nyit a magasabb eredménytermelő képességű egészségiparba történő belépéssel” – áll a cég közleményében.

A társaság 2020.05.20-án kötelező érvényű megállapodást írt alá a németországi LHB GmbH & Co. Beschichtungs KG-val és Hartmut Layer magánszeméllyel, a korábban közzétételre került ascherslebeni (Németország, Szász-Anhalt tartomány) üzemegység megvásárlása keretében. A megállapodás tárgya az Aschersleben-ben működő gyáregység és a hozzá tartozó teljeskörű üzleti tevékenység megvásárlása, amely tartalmazza az ingatlanállomány, a technológia, a gyártó kapacitás, a munkaerő átvételét, valamint a vevői és szállítói kapcsolatrendszer, továbbá a technológiai know-how-t, innovációt, egyes védjegyek és tanúsítások átvételét.

A társaság első lépésben 50 százalékos tulajdonrészt és menedzsment jogot szerzett a projekt céljából újonnan létrehozott közös vállalatban. A fennmaradó 50 százalékos üzletrész tulajdonjogát az LHB alapító tulajdonosa Hartmut Layer szerezte meg.

A Masterplast csoport tagjaként létrejövő új leányvállalatának tevékenységi területe az egészség és építőipar részére speciális flízek és többrétegű membránok gyártása lesz.

A vállalat várható éves árbevétele meghaladhatja a 15 millió eurót (2019-ben a Masterplast éves nettó árbevétele 107 millió euró volt). A tranzakció első ütemének megvalósítását a Masterplast 4 millió euró összegű forrással biztosítja.

A tulajdonostárs üzletrészének megvásárlására opciós megállapodást kötöttek a felek. A kivásárlási folyamat egy előre meghatározott ársáv keretein belül legkésőbb 2023. második negyedévében zárul le, melynek végén a Masterplast 100 százalékos tulajdonrészt szerez a vállalatban.

A Masterplast csoport ezzel tovább bővíti a diffúziós tetőfólia gyártási tevékenységét, valamint a stratégiai jelentőségű egészségügyi beszállítói szektor szereplőjévé is vált.

„A mára stratégiai jelentőségűvé erősödött egészségügyet kiszolgáló háttériparban szereztünk európai szinten is számottevő pozíciót, ami magasabb eredményességet is biztosít a vállalat számára. Számunkra stratégiai jelentőségű a teljes vertikális ellátási lánc birtoklása, ahol a granulátumtól a tetőre felkerülő végtermékig teljes mértékben kontrollálni tudjuk a termelést. Ezzel a lépéssel a sárszentmihályi diffúziós tetőfólia gyártó üzemünk alapanyagát is saját gyártásból biztosítjuk. Szintén nagy jelentőségű számunkra a nyugat-európai piacokon történő megjelenés, amely a Masterplast teljes termékpalettájának új piacra lépési lehetőséget jelent"

-kommentálta a bejelentést Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A Masterplast árfolyama 22 százalékot esett idén, ezzel közel a BUX indexnek megfelelő teljesítményt mutatott.