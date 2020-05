Müller Cecília: a járvány lefelé menő időszakában vagyunk

A kampányoltások újraindításáról beszél Müller Cecília az iskolákban, a hepatitis-B és a HPV elleni védőoltásokkal vannak lemaradva, amelyeket ősszel elkezdtek és márciusban lett volna a folytatásuk, ezt nem mindenki kapta meg. Ezek kerülnek most pótlásra. Erről az intézmény, az egészségügyi szolgáltatók, a kormányhivatalok és a szülők is értesítést kapnak majd. Fontos, hogy még most megkapják a diákok, ne csússzon a következő kampányoltási időszakra.

Nagy érték, hogy Magyarországon kötelező védőoltási rendszer van - tette hozzá Müller Cecília.