Bank of America: 70 éve nem voltak ilyen vonzóak a részvények

Az elmúlt 70 évben egyszer sem voltak olyan vonzóak a részvénypiacok a kötvénypiacokhoz képest, mint most – állítja a Bank of America friss elemzésében. Jelenleg az S&P 500 indexben szereplő részvények osztalékhozama jóval magasabb a 10 éves amerikai államkötvényhozamnál, ilyen időszakokban általában az következik, hogy a következő 12 hónapban felülteljesítők a részvénypiacok a kötvénypiacokhoz képest.

70 éve nem voltak olyan vonzóak az amerikai részvénypiacok a kötvénypiacokhoz képest, mint jelenleg – áll a Bank of America legfrissebb elemzésében. Az S&P 500 index osztalékhozama 2 százalék, ami a háromszorosa a 10 éves amerikai államkötvényhozamnak. Ha pedig hinni lehet a múltnak, akkor ezt a részvénypiacok felülteljesítése követi majd a kötvényekhez képest. Az előző olyan időszakot követően, amikor az osztalékhozam a háromszorosa volt a 10 éves amerikai államkötvény-hozamnak, a részvénypiacok 31 százalékponttal teljesítették felül a rákövetkező 12 hónapban a kötvénypiacot – állítja a BofA.

Most a jelentős különbség ellenére a befektetők még nem kezdtek el részvényekbe átsúlyozni a kötvényekből, ezt bizonyítják a tőkeáramlási adatok az elemzők szerint. Ez további emelkedésnek adhat teret. A részvénypiacokra optimisták is azzal érvelnek, hogy sokan parkoltatják a tartalékaikat készpénzben és a kötvények súlya is nagy a portfoliókban. Az elmélet mögötte az, hogy az alacsony hozamot kínáló államkötvényeket részvényekre akarják majd cserélni a befektetők, ami keresletet biztosít a részvényekre. A Bank of America szerint ez a küszöbön áll, a részvények ugyanis extrém módon vonzóak most a kötvényekhez képest, ami egy katalizátorként beindíthatja az átsúlyozást a részvényekbe, ez pedig az egész piacot felfelé húzhatja.

De a Bank of America figyelmeztet a kockázatokra is, miszerint nagy az esély arra, hogy jön a járvány második hulláma.

A Bank of America optimista szcenáriója szerint az S&P 500 index egy éven belül ismét meglátogathatja a februári csúcsokat. Ha a 2019 évinek megfelelő eszközallokációhoz visszatérnek a befektetők, abban az esetben mintegy ezer milliárd dollár áramolhat vissza a részvényekbe, ez pedig 14 százalékkal hajthatja felfelé az S&P 500 indexet. Ha elkerüljük a vírus második hullámát, ha lesz egy megbízható vakcina, vagy ha a lakossági fogyasztás fellendül, akkor ez könnyen bekövetkezhet – véli a Bank of America.

A készpénzarány alakulása most egy erős vételi jelzés, általában amikor ez megtörténik, a következő 12 hónapban az esetek 94 százalékában pozitív részvénypiaci hozamok követik. Ha az indikátor nem téved, akkor az S&P 500 index új csúcsra emelkedhet.

Az optimista szcenárió szerint a vállalati profitok jövőre megugorhatnak, az S&P 500 index egy részvényre jutó eredménye rekordszintre emelkedhet, 180 dollárra, amennyiben az amerikai GDP ismét eléri a 2019-es szintet. Tavaly 140 dolláron állt, ami csúcsot jelentett akkor.

De nem lesz könnyű a koronavírusból való felépülés. A kínai példa azt mutatja, hogy a lakossági fogyasztás nem tér vissza a korábbi szintekre olyan gyorsan, mint amiben sokan reménykedtek, a nyitás miatt pedig megnövekedett az esélye a második hullámnak – véli a Bank of America.

(Business Insider)

Címlapkép: Getty Images