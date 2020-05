Megszólalt az amerikai járványügyi főtanácsos: itt az ideje az újranyitásnak!

Anthony Fauci, az amerikai kormány járványügyi főtanácsadója szerint itt az idő a kinyitásra, és visszatérni az új normális kerékvágásba.

Az Egyesült Államokban közel 100 ezren haltak meg és 1,58 millióan váltak igazoltan fertőzötté a koronavírus járvány során, de az amerikai kormány egészségügyi főtanácsadója, Anthony Fauci szerint itt az ideje a lazításoknak.

Itt az ideje, hogy attól függően, ki hol él és milyen helyzetben van, elkezdjen komolyan gondolkozni a gazdaság újranyitásán, az ország újranyitásán, hogy valamilyen szinten visszatérjünk az új normális kerékvágásba.

Ugyanakkor az államoknak továbbra is nagyon óvatosnak kell maradniuk a társadalmi távolságtartás szabályait illetően. A kijárási korlátozások feloldása és a nem létszükségletű üzletek újranyitása zajlik. Még a járvánnyal leginkább sújtott államokban, New Yorkban és New Jerseyben is kinyitnak a strandok az Emlékezet Napi ünnepi hétvégére.

Múlt héten Fauci még arra figyelmeztette a törvényhozást, hogy a gazdaság túl korai kinyitása szenvedést és halált hozhat.

