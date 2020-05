Morgan Stanley: a Tesla most a 20 évvel ezelőtti Apple

Egyre nagyobb a hasonlóság a Tesla és az Apple között, a Tesla olyan, mint az Apple volt két évtizeddel ezelőtt – véli a Morgan Stanley elemzője.

Technológiai vállalat, vagy autógyártó? Ez nagy kérdés mindig a Teslával kapcsolatban. Az egyik csapatban olyan cégek vannak, mint a Ford, vagy a GM, a másikban pedig például az Amazont, az Apple-t és az Ubert találjuk.

A Morgan Stanley neves Tesla-elemzője, Adam Jonas szerint az elektromos autókat gyártó cég inkább az utóbbi csoportba tartozik és ezen a véleményen osztozik a Morgan Stanley másik elemzője is, Katy Huberty, aki inkább a nagy technológiai „látnokokkal”, mint a detroiti nagyokkal von párhuzamot, Elon Muskot pedig Steve Jobshoz hasonlítja.

A nagy kérdés most, hogy szükség van-e a Teslánál is egy olyan operatív vezetőre, mint az Apple-nél Tim Cook, ahhoz, hogy egy ezer milliárd dolláros vállalat lehessen – véli az elemző. Ez a lehetőség nem most merült fel először, de eddig Elon Musk eddig határozottan elutasította az ötletet. 2018-ban azt nyilatkozta, hogy ha valaki jobban tudná csinálni a munkáját, az szóljon, megkaphatja.

Ennek ellenére a Morgan Stanley elemzője hisz benne, hogy értékteremtő lehetne egy második vezető a víziókkal rendelkező alapító mellé.

Az Apple-nél Steve Jobs örökségét sikeresen tovább tudták vinni, a cég piaci kapitalizációja megháromszorozódott a növekvő geopolitikai kockázatok közepette is.

Soha senki nem lesz annyira elkötelezett egy cég mellett, mint az alapítója, ennek vannak pozitívumai és negatívumai is.

Lehetnek nagyon jó évek innovációval és hihetetlenül erős növekedéssel, de ezt sok dolog megzavarhatja, ezért jó, ha az alapító mellett ott van egy erős üzleti vezető, a hosszú távú sikeresség biztosítása érdekében

– véli az elemző.

Nem kérdés Elon Musk elhivatottsága, nyílt titok, hogy akár éjszakákat is az irodában tölt, van, hogy a Tesla gyárában alszik.

Hulberty szerint a Tesla most olyan, mint amilyen az Apple volt 20 évvel ezelőtt. A Tesla másképp gondolkozik, hihetetlenül innovatív, az autószektornak pedig pont erre van most szüksége.

Mint ismeretes, a 90-es évek végén az Apple majdnem csődbe ment, mielőtt Steve Jobs visszatért volna a cég élére. A 2000-es évek elején az iPod piacra dobásával forradalmasította a zenehallgatást, majd az iPhone-nak köszönhetően egy valódi készpénz-termelő gépezet lett az Apple és az egyik legnagyobb amerikai vállalattá vált. Piaci kapitalizációja jelenleg 1370 milliárd dollár.

A Tesla árfolyamának alakulása

Az Apple árfolyama az elmúlt 25 évben

(Business Insider)

Címlapkép: Shutterstock