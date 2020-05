Nem úgy tűnik, mintha a koronavírus meg akarna állni a világban

Néhány hónapja még elképzelhetetlen lett volna, hogy tömegesen adjanak el Magyarországon online csatornákon életbiztosításokat, a koronavírus miatti bezárkózás leple alatt viszont szinte az összes nagyobb biztosító gőzerővel digitalizálni kezdett és pár hét alatt az internetre költöztették a teljes értékesítési rendszerüket. Bár most, hogy újranyit a világ, valószínűleg a személyes találkozók is visszatérnek, a sosem látott ütemben felgyorsult digitalizáció által megnyitott kapuk teljesen új eladási módszereket, termékeket hozhatnak a magyar biztosítói piacra. Megkérdeztük a nagyobb, Magyarországon is működő biztosítókat, milyen fejlesztések történtek náluk a koronavírus hatására.