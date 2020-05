Kásler parancsba adta: állami kórház nem szerződhet magáncéggel

Érdekes dolgok zajlanak az egészségügyben a koronavírus-járvány árnyékában. A Medical Online-hoz eljutott miniszteri levél értelmében hétfőtől részleges szerződéskötési tilalmat rendelt el a magánszolgáltatókkal az állami fenntartású fekvőbeteg-intézményekben Kásler Miklós.

Részleges szerződéskötési korlátozást rendelt el valamennyi, az Állami egészségügyi Ellátó Központ fenntartása alatt álló intézményben szombati utasításával az emberi erőforrások minisztere. A rendelkezés szerint a kórházak a mai naptól nem köthetnek új szerződést magántulajdonban lévő gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal és magánszemélyekkel - írja a portál.

A lap birtokába került levél szerint amennyiben a biztonságos betegellátás érdekében mégis szükséges új szerződés megkötése, vagy kötelezettség vállalása, az erre vonatkozó szándékot minden részletre kiterjedő szakmai indoklással kell jelezni a következő bürokratikus úton:

A kórházparancsnok aláírásával, valamint

amennyiben az intézményben van, a költségvetési felügyelő aláírásával,

először a kérelem az Állami Egészségügyi Ellátó Központ területileg illetékes Térségi Igazgatóságához fut be,

majd az ÁEEK központján keresztül,

jut be az operatív törzs vezetőjéhez (aki Pintér Sándor) előzetes jóváhagyásra.

Vagyis ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden új magáncéggel való szerződést végső soron Pintér Sándor engedélyezhet. Ez szintén arra utal, hogy az egészségügyi ágazat feletti belügyminisztériumi felügyelet erősödött, hasonlóan a korábban megjelent, szintén erre utaló híreknek megfelelően:

A Medical Online a miniszteri levél kapcsán megjegyzi, hogy ez a döntés

aközvetlen életveszély elhárítását, a vis major helyzeteket semmilyen módon nem kezeli, és fennakadásokat okozhat majd a kórházak napi, operatív üzemeltetésben.

Egyúttal ez a döntés az orvosszakmai döntés lehetőségét is megadja a kórházparancsnokoknak és az operatív törzsnek, ugyanis ha valamely kórház új közreműködő szerződést szeretne kötni egy szakorvossal, akkor ahhoz már szintén a belügyminisztérium, illetve előtte már a kórházparancsnok adhat csak engedélyt. Ez a lap szerint különösen érdekes az előzetesen kommunikáltakhoz képest, amikor is azt mondta az operatív törzs többször is, hogy a kórházparancsnokok orvosszakmai kérdésekben nem foglalhatnak állást, nem tehetnek javaslatot és nem hozhatnak döntéseket.

