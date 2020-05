Nincs pénz a Lánchídra, gyalogoshíd lehet belőle

Egyre rejtélyesebb, milyen állapotban van a budapesti Lánchíd, illetve milyen sors vár rá a jövőben. Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes ma úgy nyilatkozott az ATV-nek, hogy az is előfordulhat, hogy csak gyalogos forgalom lesz a Lánchídon.

A Lánchíd-saga közelmúltja nagy vonalakban a következő: a fővárosi vezetés egy vizsgálatra hivatkozva sürgősnek nyilvánította a híd felújítását, mivel annak állapotát nagyon súlyosnak találták. Ezek után azonban változott az álláspont: a kormányzati elvonások, a járvány elleni védekezés költségei, az elmaradt kormányzati támogatások és a kieső bevételek miatt a Lánchíd felújítása csúszik. Dorosz a héten már jelezte, hogy újra kell tervezni a beruházás költségeit, szakmai tartalmát és a híd majdani funkcióját.

Ma azt is elmondta, hogy az egyik lehetőség, hogy a híddal együtt a Váralagutat is lezárják és felújítják. A másik, hogy csak gyalogos forgalom lesz a Lánchídon.

"Jelen pillanatban folyamatosan nézzük a Lánchíd állapotát, a Budapest Közút minden nap megnézik a Lánchíd állapotát, és hetente készülnek jelentések. És, kisebb javító munkálatok most is végzünk, hogy fenntartsuk a Lánchíd jelenlegi funkcióját." - nyilatkozta a főpolgármester-helyettes. Ez a megszólalás jóval derűlátóbb a híd használhatóságát illetően, mint az a tavaly év végi szakvélemény, amelynek megállapításai alapján talán már most is használhatatlannak kellene lennie a hídnak, sőt, az állagromlás miatt már a felújíthatóság is kétséges.

Az ügyben a héten megszólalt Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, aki épp erre az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, és megerősítette, hogy a kormány által ígért 6 milliárd forint továbbra is rendelkezésre áll. Igen ám, de ez a főváros szerint az elvonások és a koronavírus-válság hatásai miatt már kevés. Karácsony Gergely főpolgármester szerint további 4 milliárd forintra lenne szükség, hogy a 26 milliárd forintra becsült beruházásmegvalósítható legyen.

Címlapkép: Getty Images