Tombol a koronavírus a világban, ezek a legfertőzöttebb országok

A világ országainak járványgörbéit tanulmányozva minden kontinensről találtunk olyan országot, ahol az új esetek száma az elmúlt hét átlagában már 10 alá szorult. A legtöbb ilyen ország Európában található, egy kivétellel mind annak keleti felén, a szomszédaink közül pedig Szlovénia, Szlovákia és Horvátország is felkerült a listára. Rajtuk kívül összesen 20 ilyen ország van a világon (nem számolva a miniállamokat, és azokat, ahol egyértelműen megbízhatatlanok a közölt adatok). Ezeket a járvány első hullámának visszaszorításában sikeres országokat mutatjuk most be.