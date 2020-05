A legfontosabb adatok, amiket már most tudunk az Orbán-kormány keddi nagy bejelentéséből

Az eredeti tervekhez képest egy hét csúszással, de még így is - a hagyományokhoz híven - nagyon korán ismerheti meg mindenki a 2021-es költségvetést, kedden ugyanis (a legutóbbi tervek szerint legalábbis) Varga Mihály pénzügyminiszter beterjeszti az erről szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. Az utolsó pillanatban felülvizsgált hiánycél, többletforrás az egészségügy átalakítására, a 13. havi nyugdíj finanszírozása, érdemben növekvő, 2550 milliárd forintos Gazdaságvédelmi Alap, 2000 milliárd forint feletti állami beruházás - néhány kiemelt fejlemény a jövő évi büdzséből. Összegyűjtöttük, hogy mit tudunk már most a kormány jövő évi terveiről.

Korai költségvetés, egy hét csúszással

Van, amit még a koronavírus-járvány sem írhat felül Magyarországon. Ez pedig a kormány már évekkel ezelőtt bevezetett és azóta már hagyománnyá vált "költségvetés korai beterjesztésének" gyakorlata. Ennek lényege, hogy a kormány nem ősszel terjeszti a parlament elé a következő év költségvetési tervezetét (amikor a parlament az év vége felé dönthetne a törvényjavaslatról), hanem már az év közepén. A kormány egy fontos előnyt hangsúlyozva érvel mindig a költségvetés korai elfogadása mellett: meglátása szerint ugyanis az időben elfogadott tervek horgonyként, igazodási pontként szolgálhatnak a gazdaság szereplői számára. Vagyis a háztartások, családok, vállalatok, önkormányzatok több, mint fél évvel a 2021-es év előtt megismerhetik a legfontosabb várható folyamatokat (makrogazdasági prognózis), tervezett adó- és gazdágpolitikai intézkedéseket, főbb büdzsékiadásokat, hogy saját várakozásaikat ezekhez igazítsák.

A koronavírus-válság azonban annyira rendkívüli bizonytalansági tényezőt hoz a képbe, hogy ilyenkor felmerül a kérdés: van-e előnye egy olyan helyzetben, amikor szinte hétről hétre változnak a gazdasági kilátások és az erre épülő kormányzati feltételezések, valamint válaszreakciók, költségvetési intézkedések, a büdzsé korai elfogadásának. A folyamatosan változó környezet okozta kihívást támasztja alá az is, hogy egy hetet csúszott a költségvetés beterjesztése (eredetileg május 19-én tervezte a PM a benyújtást), valamint az is, hogy néhány napja még olyan információk érkeztek, hogy a kormányban sincs egyetértés azzal kapcsolatban, hogy mekkora lesz a gazdasági növekedés például idén (a kormányon belül a miniszterek egy része is az optimisták táborába tartozik - mondta ezt korábban Gulyás Gergely).

Egy ilyen helyzetben nehéz előre látni a 2021-es évre, a következő hónapokban még sok minden változhat (fontos kérdés például, hogy lesz-e a járványnak második hulláma, mekkora lesz és arra hogyan fog reagálni Európa és azon belül Magyarország, lesz-e újabb gazdasági sokk emiatt), ezért könnyen elképzelhető, hogy a mostani kormányzati várakozásokat alaposan felülírja majd az élet. Nyilván erre a kormány mondhatja azt, hogy ezeket a környezetben bekövetkező változásokat a cselekvőképességének köszönhetően képes gyorsan lereagálni és akár a költségvetést is módosítani, de akkor épp a költségvetés korai elfogadásának fő érve veszik oda, a horgony szerep.

Mindezek fényében kifejezetten érdekes lesz, hogy erre a bizonytalan környezetre és megnövekvő kockázatokra milyen tartalékokkal készül a kormány a május 26-án benyújtandó 2021-es költségvetésben.

Amit már tudunk

Bár a nagy bejelentésre és a 2021-es büdzsé leleplezésére még néhány napot várni kell, a Költségvetési Tanács napokban megjelent véleményéből és a Brüsszelnek elküldött konvergencia program alapján már most is több fontos dolgot tudunk.

1. Makrogazdasági pálya:

Nem újdonság, hogy még a következő évet is meg fogják határozni a koronavírus-járvány és az annak nyomán kialakult válság.

A jövő évi költségvetés célja a kormány számára a gazdaság élénkítése, a járvány hatásainak kitett ágazatok támogatása, a munkahelyek megőrzése, újak teremtése, a családok és a nyugdíjasok helyzetének védelme.

J övőre 4,8%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány.

A fogyasztás 3,1%-kal bővülhet, a beruházások 5,5%-kal növekedhetnek.

A foglalkoztatottak létszáma jövőre 1,6%-kal lehet magasabb a 2020-asnál a kormány várakozása szerint.

A bruttó átlagkereset 6,9%-kal emelkedhet tovább (versenyszférában 7%, közszférában 6,3% a különböző életpálya-modellek végigvitele esetén).

Az export 10,5%-kal, az import 8,9%-kal növekedhet jövőre.

2. Költségvetés fő számai:

A költségvetés GDP-arányos hiánycélja 2,9%, szemben a néhány héttel ezelőtt bemutatott konvergencia programban található 2,7%-os tervvel. Az azonban nem derül ki a KT dokumentumából és feltehetőleg nem is tudjuk meg, hogy miért emelte a kormány a hiánycélt feljebb.

Az azonban nem derül ki a KT dokumentumából és feltehetőleg nem is tudjuk meg, hogy miért emelte a kormány a hiánycélt feljebb. Az államháztartás pénzforgalmi hiánya magas lesz: 1689 milliárd forint (a GDP 3,3%-a). Ez főként a központi alrendszer 1491 milliárd forintos mínuszos egyenlegének köszönhető, ami a Költségvetési Tanács szerint főként a válság miatt kieső bevételek okoznak.

A strukturális hiány 2021-ben sem éri el az 1,0 százalékos célt, 2,2% lehet a GDP arányában jövőre.

A szabad tartalékok összege a GDP 0,5%-ára rúg, ami 270 milliárd forint (ez az idei évben elérte a GDP 1%-át). A Gazdaságvédelmi Alapban van 120 milliárdnyi tartalék, az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapban 30 milliárd forint, míg a Rendkívüli kormányzati intézkedések (általános tartalék) tételén 120 milliárd forint.

(ez az idei évben elérte a GDP 1%-át). A Gazdaságvédelmi Alapban van 120 milliárdnyi tartalék, az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapban 30 milliárd forint, míg a Rendkívüli kormányzati intézkedések (általános tartalék) tételén 120 milliárd forint. Az adósságráta alakulására is hat a koronavírus-válság, a GDP-arányos bruttó adósságráta 2011-2019 közötti csökkenése 2020-ban megakad, azonban 2021-ben ismét folytatódhat a KT szerint. 72,6%-ról 69,3%-ra eshet jövőre az adósságráta. Érdekes, hogy ez a konvergencia programhoz képest nem változott, miközben a deficit növekedett.

3. Bevételi folyamatok:

A központi alrendszer bevételi előirányzata 21.875,4 milliárd forint , ami a 2019-es előzetes teljesítést 2%-kal, a 2020-as előirányzatot 2,1%-kal és a 2020-as várható teljesítést 2,6%-kal haladja meg.

, ami a 2019-es előzetes teljesítést 2%-kal, a 2020-as előirányzatot 2,1%-kal és a 2020-as várható teljesítést 2,6%-kal haladja meg. A gazdálkodó szervezetek befizetései 1783 milliárd forintra rúghatnak, ami 5,6%-kal magasabb az idei előirányzatnál. A társasági adó ezen belül 538,5 milliárd forint lehet, ami 7,5%-kal, 37,4 milliárd forinttal magasabb az idei évi előirányzatnál (a várható teljesítésnél 20%-kal, 90 milliárd forinttal magasabb).

A pénzügyi szervezetek különadója 61,4 milliárd forint, az egyszeri 2020-ban látott plusz hozzájárulás után visszaáll a 2019-es szintre.

A kisvállalati adó 10 milliárd forinttal haladja meg az előző évi előirányzatot.

A központosított egyéb bevételek előirányzata 39 milliárd forinttal haladja meg az idén várható teljesítést.

A fogyasztást terhelő adók 6672,6 milliárd forintra rúghatnak, ami 0,5%-os emelkedés az idei előirányzathoz képest.

Az áfa-bevételek jövőre 4982 milliárdot érhetnek el, ami 12,2 milliárddal magasabb csak az idei terveknél.

A jövedéki adó 1263 milliárd forint lehet, ami 3%-kal, 37 milliárd forinttal több az idei előirányzatnál. A KT itt megjegyzi, hogy a dohánytermékek adómértékének emelésének folytatása és az üzemanyag felhasználásának a megszokott szintre történő visszakerülése révén ez az előirányzat reális.

Pénzügyi tranzakciós illetékből 218,8 milliárd forint folyhat be jövőre, ami 7,5 milliárd forinttal marad el az idei előirányzattól, de 16 milliárddal meghaladja a 2020-ra várt bevételt.

A lakosság befizetései majdnem elérik a 3000 milliárd forintot, ami 3,4%-kal magasabb az idei előirányzatnál. Ezen belül szja-ból 2683 milliárd forint folyhat be, ami lényegesen, 195 milliárd forinttal meghaladja az idei évre várt bevételi teljesülést.

Jövőre a szociális hozzájárulási adóból 5262 milliárd forintja keletkezhet az államnak, ami 301 milliárddal magasabb, mint az idén várható teljesülés.

A tervezet már a korábban elfogadott adóintézkedésekkel számol.

4. Kiadási folyamatok:

A központi alrendszer kiadásai 23.366 milliárd forintra rúghatnak, ez a 2020-as előirányzatnál 7,2%-kal magasabb.

rúghatnak, ez a 2020-as előirányzatnál 7,2%-kal magasabb. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 3915 milliárd forintot érhetnek el, ami a 2020-as előirányzatnál 9,1%-kal nagyobb, ez 330 milliárd forintos többlet. Ezen belül a Gazdaságvédelmi Alapból finanszírozott lesz a 13. havi nyugdíj fokozatos visszavezetésének 2021-re vonatkozó költségvetési része, ami 77 milliárd forint.

kiadásai 3915 milliárd forintot érhetnek el, ami a 2020-as előirányzatnál 9,1%-kal nagyobb, ez 330 milliárd forintos többlet. Az Egészségbiztosítási Alap kiadási összege 2905 milliárd forint, ami 8,3%-os növekedés (220 milliárdos többlet) a 2020-as előirányzathoz képest.

kiadási összege 2905 milliárd forint, ami 8,3%-os növekedés (220 milliárdos többlet) a 2020-as előirányzathoz képest. Ezen belül a kórházaknak jutó gyógyító-megelőző kassza kiadásai 138 milliárd forinttal emelkednek , amelyből a KT szerint folytatódhat az egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremelési programja és beruházások, felújítások valósulhatnak meg.

, amelyből a KT szerint folytatódhat az egészségügyi szakdolgozók és védőnők béremelési programja és beruházások, felújítások valósulhatnak meg. Többletforrások szolgálják az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását - ez arra utal, hogy a kormány készül valamire az egészségügyben.

2021-es költségvetésben megjelenik egy új pénzalap: az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap. "A 3.000 milliard forintos keret gerincét az Egészségbiztosítási Alap adja. A járványalap bevételét képezi a kiskereskedelmi adó és a gépjárműadó teljes bevétele. Az aIapban 30 milliárd forint összegű, túlléphető központi tartalék biztosítja, hogy a járvány elleni védekezésnek 2021-ben se legyen pénzügyi természetű akadálya" - áll a KT véleményében.

"A 3.000 milliard forintos keret gerincét az Egészségbiztosítási Alap adja. A járványalap bevételét képezi a kiskereskedelmi adó és a gépjárműadó teljes bevétele. Az aIapban 30 milliárd forint összegű, túlléphető központi tartalék biztosítja, hogy a járvány elleni védekezésnek 2021-ben se legyen pénzügyi természetű akadálya" - áll a KT véleményében. A KT dokumentumának másik részéből is kiolvasható, hogy megszűnik az Egészségbiztosítási Alap önállósága. "Az egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat (az egészségbiztosítási alap beolvasztásával) biztosítja".

5. Gigantikus állami beruházások:

2047 milliárd forint megy el hazai forrásból beruházásokra. 224 milliárd forint ezen belül lakásépítési támogatásra megy, 204 milliárdot pedig közút fejlesztésekre fordít az állam.

Fontosabb beruházások: Modern Városok Programja, Liget Budapest, Paks II., Magyar Falu, Egészséges Budapest Program, új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, vasúthálózat fejlesztés, kerékpárutak, turisztikai fejlesztések, energia- és klímapolitikai modernizációs rendszerek, mezőgazdasági öntözési fejlesztések, nagycsaládosok személygépkocsi-vásárlási támogatása, hon- és rendvédelmi beruházások.

Az EU-s fejlesztési költségvetés 1600 milliárd forintos kiadással számol, ami 472 milliárd forinttal haladja meg az EU-tól várt bevételeket.

2550 milliárd forint lesz jövőre a Gazdaságvédelmi Alap, ami érdemi növekedés a 2020-as 1346 milliárd forintos kerethez képest.

Ennek fontos része a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból létrejövő Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap Ezen alap tartalmaz 120 milliárd forint összegben szabadon felhasználható tartalékot.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (b5) beszélget, jobbról Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke (j2) az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. május 19-én. Forrása: MTI/Szigetváry Zsolt